La actriz de The Mandalorian llega a un acuerdo con Disney

La actriz Gina Carano anunció haber llegado a un acuerdo con Lucasfilm, poniendo fin a la demanda que interpuso por despido injustificado

  • 09
  • Agosto
    2025

La actriz y ex luchadora de artes marciales mixtas Gina Carano anunció haber llegado a un acuerdo con Lucasfilm, poniendo fin a la demanda que interpuso por despido injustificado y discriminación sexual.

Carano calificó el acuerdo como “el mejor resultado para todas las partes involucradas” y expresó su entusiasmo por “pasar la página y pasar al siguiente capítulo” de su vida profesional.

Además, agradeció públicamente a Elon Musk, a quien dijo no conocer personalmente, por financiar su demanda en lo que describió como “una acción de buen samaritano para mí”. “Sí, estoy sonriendo”, concluyó.

La demanda, presentada originalmente en 2024, reclamaba 75,000 dólares (unos 60,000 libras) en daños y perjuicios, así como la inclusión de Carano en un nuevo papel dentro de la popular serie en la que participaba.

La actriz alegaba que dos compañeros de reparto masculinos habían realizado publicaciones similares a las suyas en redes sociales sin enfrentar sanciones.

Lucasfilm había criticado en 2021 ciertos comentarios de Carano, acusándola de “denigrar a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas”.

Sin embargo, en el comunicado emitido tras el acuerdo, la compañía señaló que espera “identificar oportunidades para trabajar juntos” y describió a Carano como “muy respetada por sus directores, compañeros de reparto y personal” y reconocida por su “amabilidad y respeto” hacia sus colegas.

Carano, quien ha sido una figura polémica por ridiculizar las políticas de uso de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 y por difundir falsas afirmaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, cierra así un capítulo que marcó un punto de inflexión en su carrera en Hollywood.


