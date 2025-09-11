La película del rock; 'Autos, Mota y Rocanrol' llega a cines

Hoy sería el 54 aniversario del mítico Festival de Avándaro, el cual marcó un antes y un después en la vida musical y cultural del país; su impacto fue tal que se le llegó a considerar el Woodstock mexicano, reuniendo a más de 150 jóvenes en un ambiente de rebeldía y resistencia durante el gobierno represivo de Luis Echeverría.

Autos, Mota y Rocanrol –que llega hoy a los cines– no es un documental, pero a través de la ficción hace un retrato fiel a la memoria histórica de este hito de 1971. Protagonizada por Alejandro Speitzer y Emiliano Zurita, la película es dirigida por José Manuel Craviotto.

“Es una cinta que tiene un tono irreverente, pero con mucha historia. Buscamos despertar emociones y nostalgia, pero sobre todo queremos que exista una reflexión sobre la libertad, la censura y la fuerza que pueden lograr los jóvenes unidos”, dijo Craviotto.

Zurita, quien recibió el premio a la Mejor Interpretación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara por esta película, dijo que el proyecto lo atrajo porque le pareció muy original al ser una ficción con mucha realidad, pues incluso se usó material archivado por la Filmoteca de la UNAM.

“Se retrató de manera muy honesta lo que fue Avándaro, incluyendo la comedia intrínseca del caos y la importancia sociopolítica de los años 70. Queríamos rendirle homenaje y mantener viva el alma del festival”, dijo.

Speitzer consideró que llevar a la pantalla a través de esta película la valentía de la juventud de ese entonces debe ser inspiración para la nueva generación, incluso la misma producción vivió una “lucha” para poder sacar la película adelante.

“Originalmente se iba a hacer para una plataforma que ya desapareció, entonces se tuvo que convertir en una cinta independiente, con todo lo que ello implica para filmar, editar y sobre todo distribuir”, indicó el actor, “Hacer cine es un acto de fe absoluto y ver esta película llegar a salas, es un gran logró”.

