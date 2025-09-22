'La roca' llegará a la Ciudad de México con la cinta 'La Máquina'

La expectativa por The Smashing Machine, la nueva película protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson, crece con fuerza tras su exitoso debut en el Festival de Cine de Venecia, donde fue ovacionada por la crítica.

Antes de su estreno en salas, el actor sorprendió a sus seguidores al confirmar una visita especial a la Ciudad de México.

Johnson viajará al país el 7 de octubre de 2025, acompañado por el director y guionista de la cinta, Benny Safdie. De acuerdo con la distribuidora Diamond Films, los fans podrán reunirse con ellos en un encuentro previo al estreno de la película, programado para el 9 de octubre en cines mexicanos.

The Smashing Machine narra la vida de Mark Kerr, un legendario luchador de artes marciales mixtas y ex campeón amateur apodado con ese sobrenombre por su estilo demoledor dentro del ring. La cinta retrata tanto sus victorias en el UFC y el World Vale Tudo Championship durante los años 90, como sus duras batallas fuera de la jaula.

La trama aborda su lucha contra la adicción a opioides, consecuencia de lesiones crónicas, y cómo esta lo llevó a un profundo declive emocional y físico.

En una de las interpretaciones más exigentes de su carrera, Johnson da vida a Kerr, mientras que Emily Blunt interpreta a Dawn Staples, la esposa que lo acompaña en su camino de redención.

Inspirada en el documental homónimo de 2002, la película evita los clichés de los dramas deportivos para ofrecer un retrato íntimo y realista de la gloria y las sombras que marcaron la vida del luchador.

