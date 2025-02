Lanzan tráiler de 'Destino Final 6: Lazos de Sangre'

En 2025 regresará una de las sagas de películas más queridas de los últimos años: Destino Final, que estrenará su sexta entrega, la cual llevará por título "Lazos de Sangre".

Esta entrega marca el regreso de este título, mismo que estuvo ausente por más de 14 años, cuando se estrenó el último filme. Ahora, el 16 de mayo será cuando este nuevo proyecto vea la luz; por lo pronto, los fanáticos ya se pueden deleitar con el primer avance.

If you screw with Death's plans, things can get very... messy. Final Destination Bloodlines - only in theaters and @imax May 16. #FinalDestination #FilmedforIMAX pic.twitter.com/SqY5xUNTZd