Lanzarán documental sobre la última temporada de Stranger Things

Netflix anunció este 5 de enero de 2026 un documental inesperado sobre la realización de la quinta y última temporada de Stranger Things.

El especial lleva por título Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 (One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5).

El documental llegará a la plataforma el próximo 12 de enero, apenas una semana después de su anuncio, y ofrece un acceso exclusivo a los años de trabajo, esfuerzo y emociones detrás del cierre de la serie, cuyo episodio final se estrenó en Nochevieja.

Un adiós cargado de emoción

El tráiler muestra momentos profundamente emotivos, como la última lectura del guion, donde Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard y otros integrantes del elenco rompen en llanto al despedirse de sus personajes tras casi una década.

Ross Duffer reconoce en el avance lo difícil que fue escribir el final, mientras que Matt Duffer recuerda el peso emocional de teclear las palabras “Fin de la serie”, un momento que marcó a todo el equipo.

Decisiones creativas y nostalgia

El documental también se adentra en la sala de escritores, donde los hermanos Duffer discuten el destino de personajes clave como Eleven, y revive escenas de los primeros años de la serie, cuando el elenco apenas iniciaba la aventura que se convertiría en un fenómeno global.

Acompañado por la canción Heroes de David Bowie, el tráiler refuerza el tono nostálgico y muestra al elenco procesando el cierre de una historia que definió una etapa de sus vidas.

Una mirada íntima al final de una era

Dirigido por Martina Radwan, reconocida por su trabajo en Girls State, el documental busca preservar estas historias detrás de cámaras, inspirándose en los especiales de El Señor de los Anillos. Radwan describió la experiencia como un privilegio y agradeció la apertura del elenco y del equipo creativo.

El especial promete ser el cierre emocional perfecto para los fans que aún procesan el final de Stranger Things y desean conocer cómo se construyó la épica despedida de Hawkins.

