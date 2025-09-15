Cerrar X
Escena

¡Larga vida al rey! Celebra Ramón Ayala 60 años de carrera

Ramón Ayala, El Rey del Acordeón, celebra 60 años de carrera artística, con miles de regios, en la Arena Monterrey

“Mientras Dios me dé fuerzas, aquí seguiré con ustedes”, dijo Ramón Ayala durante el concierto que ofreció en la Arena Monterrey, ante las miles de personas que celebraron con él sus más de 60 años de carrera.

A través de sus canciones, El Rey del Acordeón llevó al público que llenó el recinto a un viaje a través del tiempo, pues en el repertorio cantó temas que se han convertido en un clásico hasta los más recientes.

Tragos Amargos, Un Puño de Tierra y Chaparra de mi Amor fueron coreados por todos, mientras Don Ramón se conmovía al escuchar al coro masivo que provocaron sus canciones.

“Hoy celebramos juntos, porque esta música no muere, mientras haya un acordeón sonando, habrá fiesta”, exclamó Ayala.

En las gradas había personas de diferentes edades, parejas y grupos de amigos, quienes vistieron de acuerdo a la ocasión, pues en su atuendo no faltaron las botas y el sombrero.


