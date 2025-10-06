Instagram lanza 'Rings', sus propios premios para creadores

La red social Instagram lanzó "Rings", premios con los que reconocerán a los creadores de su plataforma que alberga más de 3,000 millones de usuarios activos mensuales.

A través de su cuenta oficial, publicaron un video en el que se muestra un listado de las personas que serán los jueces para otorgar dichos premios.

"Presentamos los anillos: un premio de Instagram que consiste en celebrar a aquellos que no tienen miedo de correr riesgos creativos y hacerlo a su manera."

Estos galardones serán otorgados a los 25 personas que obtendrán un anillo físico fabricado por la diseñadora de moda inglesa, Grace Wales Bonner, así como un anillo dorado digital único para su perfil.

Los jueces trabajaron con los propios equipos de creadores para reducir la lista de miles de millones a "miles y a cientos", recortando la lista a 25 usuarios.

Estos premios llegan después de que Meta, la empresa dueña de esta red social, finalizara en 2023 su programa de bonificación Reels Bonus Play en Instagram y Facebook.

Según medios, los premios llegan como un incentivo simbólico al trabajo de los creadores, más que un apoyo económico directo.

