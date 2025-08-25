Cerrar X
Lil_Nas_X_enfrenta_delitos_graves_por_caminar_desnudo_en_LA_f3d9331fbb
Escena

Lil Nas X enfrenta delitos graves por caminar desnudo en LA

Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos graves después de que la policía dijera que se lanzó contra ellos por caminar desnudo por una calle de Los Ángeles

  • 25
  • Agosto
    2025

Lil Nas X fue acusado este lunes de cuatro delitos graves después de que la policía dijera que se lanzó contra ellos cuando lo confrontaron por caminar desnudo por una calle de Los Ángeles la semana pasada.

Los fiscales acusaron al músico, cuyo nombre verdadero es Montero Lamar Hill, de tres cargos de agresión con lesiones a un oficial de policía y un cargo grave de resistencia a un oficial ejecutivo, dijo la Oficina del Fiscal del Distrito. Inicialmente, fue detenido bajo sospecha de obstrucción a un oficial, un delito menor, el viernes.

Está programado para ser procesado más tarde este lunes. Sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios.

La policía dijo que los oficiales encontraron al joven de 26 años caminando desnudo por Ventura Boulevard, una importante arteria en el vecindario de Studio City, poco antes de las 6:00 a.m. del viernes.

Dicen que se lanzó contra los oficiales cuando lo confrontaron y fue arrestado. La policía, sospechando una posible sobredosis, lo llevó a un hospital donde pasó varias horas antes de ser llevado a la cárcel, donde ha permanecido desde entonces.

Los cargos fueron reportados por primera vez por TMZ.

El rapero y cantante de Atlanta es mejor conocido por su gran éxito de 2018, "Old Town Road", que fusionó country y hip hop. La canción pasó un récord de 19 semanas en el número uno en el Billboard Hot 100.

Conocido por sus sonidos y estilo innovadores que desafían géneros, su primer álbum de estudio completo, "Montero" de 2021, alcanzó el número dos en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado a un Grammy por álbum del año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Checo_Perez_687608a6f5
Checo Pérez tendría acuerdo su regreso a F1 con Cadillac
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
EH_UNA_FOTO_48_b5e1d63d1c
Detienen a 13 por asesinatos de funcionarios en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

93129934_10157455480154107_6146275784588787712_n_fdc6ac942b
Robbie Williams enfrenta demanda por autoría del éxito 'Angels'
Whats_App_Image_2025_08_26_at_12_20_06_AM_cf5110e688
Ahí viene la corrida de aniversario… ¡y algo más!
escena_lobo_negro_9f21abbabb
Este martes llega a streaming 'La Lista Terminal: Lobo Negro'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×