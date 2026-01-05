Olivia Rodrigo desata rumores de nuevo álbum esta semana

Olivia Rodrigo volvió a encender la expectativa entre sus seguidores este lunes 5 de enero de 2026, luego de que una serie de pistas digitales desataran rumores sobre un posible anuncio, o incluso lanzamiento, de nueva música esta misma semana.

Los fans detectaron que la tienda en línea de la cantante fue bloqueada y reemplazada por una página que simula una renovación de licencia de conducir, un guiño directo a “Drivers License”, su exitoso sencillo debut de 2021.

En el sitio aparece una “cita” programada para el 8 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. PST, justo en el quinto aniversario de la canción.

Además, la página invita a los visitantes a dejar su correo electrónico para recibir actualizaciones, lo que sugiere un anuncio inminente.

Más señales en redes sociales

La expectativa creció luego de que Rodrigo compartiera una imagen de un carrito de golf con la frase “The Album”, mientras que cuentas asociadas a la artista actualizaron su biografía con emojis y detalles que los fans interpretan como referencias al nuevo proyecto.

Medios internacionales como Parade y Vulture ya han señalado que la cantante podría estar preparando la llegada de su tercer álbum de estudio, conocido entre seguidores como OR3.

El posible tercer álbum

Olivia Rodrigo no lanza un álbum desde Guts (2023), sucesor de Sour (2021), discos que la consolidaron como una de las figuras más importantes del pop actual y le valieron múltiples premios Grammy.

En entrevistas a finales de 2025, la artista adelantó que 2026 sería un año “muy ocupado” y confirmó que estaba trabajando en nueva música.

Aunque no existe confirmación oficial sobre si se tratará de un álbum completo, un sencillo o solo un anuncio, la coincidencia de fechas ha disparado la emoción entre los fans.

Todo apunta a que el 8 de enero marcará el inicio de una nueva era para Olivia Rodrigo.





