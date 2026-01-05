Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_05_T172830_549_64c817ffca
Escena

Olivia Rodrigo desata rumores de nuevo álbum esta semana

Teasers en el sitio web y redes de Rodrigo apuntan a un anuncio el 8 de enero, fecha clave ligada a Drivers License, lo que aviva rumores sobre su tercer álbum

  • 05
  • Enero
    2026

Olivia Rodrigo volvió a encender la expectativa entre sus seguidores este lunes 5 de enero de 2026, luego de que una serie de pistas digitales desataran rumores sobre un posible anuncio, o incluso lanzamiento, de nueva música esta misma semana.

Los fans detectaron que la tienda en línea de la cantante fue bloqueada y reemplazada por una página que simula una renovación de licencia de conducir, un guiño directo a “Drivers License”, su exitoso sencillo debut de 2021.

dsv.JPG

En el sitio aparece una “cita” programada para el 8 de enero de 2026 a las 9:00 a.m. PST, justo en el quinto aniversario de la canción.

Además, la página invita a los visitantes a dejar su correo electrónico para recibir actualizaciones, lo que sugiere un anuncio inminente.

Más señales en redes sociales

La expectativa creció luego de que Rodrigo compartiera una imagen de un carrito de golf con la frase “The Album”, mientras que cuentas asociadas a la artista actualizaron su biografía con emojis y detalles que los fans interpretan como referencias al nuevo proyecto.

G97p-xQWUAAAC4p.jfif

Medios internacionales como Parade y Vulture ya han señalado que la cantante podría estar preparando la llegada de su tercer álbum de estudio, conocido entre seguidores como OR3.

El posible tercer álbum

Olivia Rodrigo no lanza un álbum desde Guts (2023), sucesor de Sour (2021), discos que la consolidaron como una de las figuras más importantes del pop actual y le valieron múltiples premios Grammy.

En entrevistas a finales de 2025, la artista adelantó que 2026 sería un año “muy ocupado” y confirmó que estaba trabajando en nueva música.

G96N_TiboAAc3uC.jfif

Aunque no existe confirmación oficial sobre si se tratará de un álbum completo, un sencillo o solo un anuncio, la coincidencia de fechas ha disparado la emoción entre los fans.

Todo apunta a que el 8 de enero marcará el inicio de una nueva era para Olivia Rodrigo.

G97s_N3W4AAgnRG.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mozart_18d29851bc
Alistan festejos mundiales por los 270 años de Mozart
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T165303_237_7d31e4e506
Bruno Mars confirma que su nuevo álbum ya está terminado
escena_arctic_monkeys_236fc8cdef
Rumores apuntan a una posible separación de Arctic Monkeys
publicidad

Últimas Noticias

inter_analisis_eua_venezuela_924959df4a
'Incursión en Venezuela revive doctrina Monroe', asegura experta
Whats_App_Image_2026_01_05_at_10_42_55_PM_881450ecc2
Sarampión vuelve a encender focos rojos en Coahuila 
Whats_App_Image_2026_01_06_at_1_33_17_AM_20c2479da6
Fraude de 'tandas millonarias' habría afectado en otros estados
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
publicidad
×