Lil Nas X es hospitalizado y detenido por una sobredosis
El rapero fue detenido en ropa interior tras agredir a policías y trasladado a un hospital por posible sobredosis en el barrio de Studio City
Agosto
2025
El rapero Lil Nas X fue hospitalizado por una posible sobredosis de narcóticos, después de que la Policía de Los Ángeles lo arrestara mientras caminaba en ropa interior por las calles de la ciudad californiana.
En un video que se hizo viral se le puede ver caminando por el medio de una calle, vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.
El cantante comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias NBC4.
