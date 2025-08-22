Cerrar X
VH_2_KLONNIBDG_5_K75_ITBUWM_6_ONA_51ebc719b6
Escena

Lil Nas X es hospitalizado y detenido por una sobredosis

El rapero fue detenido en ropa interior tras agredir a policías y trasladado a un hospital por posible sobredosis en el barrio de Studio City

  • 22
  • Agosto
    2025

El rapero Lil Nas X fue hospitalizado por una posible sobredosis de narcóticos, después de que la Policía de Los Ángeles lo arrestara mientras caminaba en ropa interior por las calles de la ciudad californiana.

En un video que se hizo viral se le puede ver caminando por el medio de una calle, vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

El cantante comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias NBC4.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_18_at_10_14_45_PM_1_268142db42
Coahuila lidera en seguridad con menor índice de homicidios
post_Whats_App_Image_2025_08_15_at_2_19_02_PM_20e62139b2
Desmantela Marina narcolaboratorio en Nayarit
Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_04_17_PM_b85430a754
Incinera FGR más de media tonelada de narcóticos
publicidad

Últimas Noticias

deportes_us_open_d7a1a8dd49
US Open 2025 promete duelos de alto voltaje en Nueva York
finanzas_gasolinera_efd718bac3
Gasolineras, entre los sitios con más cobros no reconocidos
Whats_App_Image_2025_08_21_at_11_28_13_PM_e2e5f1a001
Aranceles no 'tumban' llegada de más inversión a México
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×