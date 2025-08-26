Lil Nas X habla después de su arresto: 'Fueron días aterradores'

Este martes, el rapero Lil Nas X dio sus primeras declaraciones después de salir de prisión, asegurando que "fue aterrador", pero que "todo estará bien".

Montero Hill, el cual es su nombre real, compareció ante un juez este lunes y se declaró inocente de cuatro cargos penales, después de haber sido arrestado el pasado jueves por caminar en ropa interior por las calles de Los Ángeles.

Fue el medio especializado TMZ quien captó las imágenes del rapero saliendo de prisión.

Por su parte, Lil Nas subió un video mediante su cuenta de Instagram para calmar a sus seguidores asegurando que "todo estará bien".

"Fueron cuatro días terribles, pero su chica (en referencia al propio Nas) va a estar bien", dijo el cantante hablándole a la cámara.

Según NBC News, Hill está acusado de tres cargos de agresión a un oficial y un cargo de resistencia al arresto de acuerdo con los documentos presentados este lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

La fianza por estos cargos estaría fijada en unos $75,000 dólares, según The Hollywood Reporter.

Previo a su juicio, el cantante tendrá otra vista el 15 de septiembre y podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

Los cargos suceden a su detención el pasado jueves después de que Lil Nas X fue visto caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

El cantante de 'Old Town Road' comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis. Tras ser dado de alta, fue trasladado a prisión.

Comentarios