Maluma advierte sobre ruido en su show ante asistencia de niños

El cantante colombiano Maluma ha tomado acciones preventivas para cuidar la salud auditiva de los asistentes más jóvenes a sus conciertos, ante la presencia cada vez más frecuente de bebés y niños pequeños en sus espectáculos.

Antes de que inicie el show, las pantallas instaladas cerca del escenario proyectan una advertencia sobre los altos niveles de ruido generados por efectos de video, iluminación, sonido y pirotecnia.

El mensaje recomienda a los padres: “Si vienen con sus hijos menores de 5 años, por favor protéjanles sus oídos con tapones o audífonos especiales. ¡Así cuidamos su salud!”.

En caso de que los asistentes no cuenten con protección auditiva para los menores, el equipo del artista ofrece tapones de manera gratuita.

“La música es para disfrutarla sin riesgos”, señala Maluma, reforzando su compromiso con la seguridad y el bienestar del público.

Con esta medida, el intérprete busca garantizar que su espectáculo sea una experiencia segura y placentera para todas las edades.

Maluma regaña a fan por llevar a bebé a su concierto

Durante su concierto el 9 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, como parte de su gira +Pretty+Dirty World Tour, Maluma interrumpió su presentación para regañar a una fan que llevó a un bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.

El cantante colombiano expresó su preocupación por la seguridad del menor debido a los altos niveles de sonido, calificando la acción como "un acto de irresponsabilidad".

En un video viral, se le escucha decir: “¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu… mier…? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí”.

Maluma, quien es padre de una hija llamada París, añadió que nunca llevaría a su hija a un concierto a esa edad y recomendó a la fan proteger los oídos del bebé en el futuro o evitar llevarlo a eventos similares.

