Maluma detiene concierto para regañar a fan que llevo a su bebé
Durante su concierto Maluma detuvo el espectáculo al notar que una fan había llevado a un bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva
Durante su concierto de este sábado 9 de agosto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, Maluma detuvo el espectáculo al notar que una fan había llevado a un bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.
El cantante, quien es padre, expresó su preocupación y calificó la acción como "irresponsable", destacando los riesgos de los altos decibeles en un concierto para un niño tan pequeño.
"Eso es una irresponsabilidad. Y lo estás balanceando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí".
Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:— Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025
“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw
Desde el escenario, le pidió a la madre que protegiera los oídos del menor en el futuro y comparó la situación con su hija, París, afirmando que nunca la llevaría a un concierto a esa edad.
El momento, captado en video y difundido en redes sociales, generó un debate: algunos aplaudieron la postura de Maluma por preocuparse por el bienestar del bebé, mientras que otros opinaron que el asunto debió manejarse en privado.
