Maluma detiene concierto para regañar a fan que llevo a su bebé

Durante su concierto Maluma detuvo el espectáculo al notar que una fan había llevado a un bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva

Durante su concierto de este sábado 9 de agosto en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, Maluma detuvo el espectáculo al notar que una fan había llevado a un bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.

El cantante, quien es padre, expresó su preocupación y calificó la acción como "irresponsable", destacando los riesgos de los altos decibeles en un concierto para un niño tan pequeño.

 "Eso es una irresponsabilidad. Y lo estás balanceando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí".

Desde el escenario, le pidió a la madre que protegiera los oídos del menor en el futuro y comparó la situación con su hija, París, afirmando que nunca la llevaría a un concierto a esa edad.

El momento, captado en video y difundido en redes sociales, generó un debate: algunos aplaudieron la postura de Maluma por preocuparse por el bienestar del bebé, mientras que otros opinaron que el asunto debió manejarse en privado.


