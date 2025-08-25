Cerrar X
Marco Antonio Solís convive con los Backstreet Boys en Las Vegas

‘El Buki’ asistió con Cristy Solís a un show en The Sphere y sorprendió al compartir fotos junto a la famosa boy band tras bambalinas

  • 25
  • Agosto
    2025

Marco Antonio Solís sorprendió este lunes a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un encuentro inesperado con los Backstreet Boys, tras uno de sus conciertos en Las Vegas.

El cantante y su esposa, Cristy Solís, asistieron como otros fanáticos del grupo de los noventas a uno de los conciertos en "The Sphere", en Las Vegas, y aprovecharon la ocasión para convivir con ellos tras el show.

En las fotografías publicadas por "El Buki" se les puede ver sonriendo junto a los integrantes del icónico grupo pop, en lo que fue descrito como un momento especial y muy cordial.

“Muy atentos y hospitalarios nuestros queridos @backstreetboys”, se puede leer en la publicación.

La reunión desató una ola de reacciones en redes sociales. Fans de ambos artistas expresaron su emoción y sorpresa por el cruce de dos leyendas musicales de distintos géneros. Algunos incluso cuestionaron si los Backstreet Boys conocían la trayectoria de Marco Antonio Solís, mientras otros elogiaron el aspecto juvenil del cantante y de su esposa.

Los Backstreet Boys actualmente mantienen una residencia en Las Vegas con su espectáculo "Into the Millennium", una propuesta con la que celebran sus 30 años de carrera.

Los conciertos están programados para finales de 2025 y principios de 2026, con los que combinan música en vivo con tecnología de última generación.

El encuentro entre estas dos figuras musicales quedó inmortalizado en redes, generando conversación entre fanáticos que no esperaban ver juntos a uno de los máximos exponentes de la música mexicana y a una de las boy bands más famosas del mundo.


