Mariah Carey protagoniza la campaña navideña 2025 de Sephora

Sephora ha elegido a Mariah Carey como la estrella de su campaña navideña 2025, consolidando a la cantante como el ícono indiscutible de la temporada.

Fiel a su tradición, Carey marcó el inicio de las fiestas con su clásico anuncio de “¡Es hora!”, que este año se convierte en el eje del video promocional de la marca.

En él, la intérprete de All I Want For Christmas Is You aparece sobre un trineo que sobrevuela un mundo invernal con temática de Sephora, acompañada del actor y comediante Billy Eichner, quien interpreta a un “elfo travieso”.

El video, dirigido por Joseph Kahn, colaborador habitual de Carey y Taylor Swift, se estrenó este sábado en las cuentas oficiales de Sephora y Mariah, además de proyectarse en la emblemática valla publicitaria de la marca en Times Square.

Como parte de la campaña, Sephora ofrecerá una selección de los productos favoritos de la artista, incluyendo Dior Lip Glow Butter y el perfume Valentino Donna Born In Roma, disponibles en un espacio especial en su sitio web.

La colaboración se suma a una tendencia de campañas navideñas protagonizadas por grandes celebridades: recientemente, Charlotte Tilbury presentó su alianza con Celine Dion, quien encabeza su propia campaña festiva interpretando I’m Alive.


