Marvel y DC lanzaran un comic juntos por primera vez en 20 años

Las franquicias más grandes del mundo de los cómics, Marvel y DC, unirán sus mundos por primera vez en 20 años con el cómic "Deadpool/Batman #1", el cual saldrá en septiembre.

El proyecto fue confirmado por Marvel este lunes, pese a que en febrero los editores en jefe de ambas franquicias revelaron que estaban preparando un "crossover" (colaboración).

"Es el encuentro que nunca esperaste, pero siempre quisiste. Deadpool y Batman cruzan espadas y batarangs mientras Marvel y DC se unen por primera vez en décadas. "Wade Wilson (Deadpool) ha sido contratado para un trabajo en Gotham City, pero ¿el mejor detective del mundo le ayudará o lo destruirá?", dice el escrito publicado en la página oficial de Marvel.

La última y más reciente colaboración oficial entre ambas marcas fue "JLA/Avengers", publicada entre 2003 y 2004.

Esta no fue la primera fusión entre Marvel y DC en un cómic, pues en 1976 ambas decidieron juntar a a sus heroes insignia del momento, Superman y Spiderman en "Superman vs. The Amazing Spider-Man. The Battle of the Century".

Dicho cómic estuvo escrito por Gerry Conway, ilustrado por Ross Andru, y la portada estuvo a cargo de Carmine Infantino y Neal Adams.

Este nuevo crossover, donde veremos a Batman y a Deadpool, estará escrito por Zeb Wells, el guionista de cómics de Spider-Man y co-guionista de 'Deadpool & Wolverine' de Marvel Studios, y los dibujos estarán a cargo de Greg Capullo, quien por años ha trabajado en las franquicias de Batman y X-Men.

Comentarios