Matthieu Blazy debuta en la alta costura de Chanel

El diseñador presentó su primera colección de alta costura, inspirada en la naturaleza, ante un público de celebridades y figuras de la moda internacional

  • 28
  • Enero
    2026

Peculiares árboles de grandes dimensiones y hongos de color pastel fueron parte de la pasarela en la que el diseñador Matthieu Blazy presentó su colección para la firma creada por Coco Chanel.

El debutante diseñador tuvo un selecto público, en el que se encontraban modelos, influencers y celebridades del cine, la música y la televisión internacional.

Nicole Kidman, Tilda Swinton, Claire Foy, Dua Lipa, Penélope Cruz y Margot Robbie, todas con prendas de la nueva colección, estuvieron muy atentas a las propuestas de alta costura.

561392267_18322699507211544_2821341047152679153_n.jpg

La belleza de la naturaleza fue parte importante del show, liderado desde primera fila por Anna Wintour.

Capas transparentes, abrigos de organza, faldas tipo columna con bordados florales minuciosos, vestidos en tonos como el marfil, rosa pálido y celeste adornados con detalles en tonos intensos distinguieron las prendas.

Las aves fueron homenajeadas a través de las prendas, pues el diseñador las ve como símbolos supremos de libertad, desde las domésticas hasta las salvajes, con la presencia de bellas palomas, garzas y hasta cacatúas crestadas, así como cuervos y urracas.

560028891_18322699543211544_3367279171510887547_n.jpg

"La Alta Costura es el alma misma de Chanel: es la base y la plena expresión de la Maison. Son prendas que giran tanto en torno al portador como al diseñador. Son las prendas que llevan las que les dan una historia real; su propia historia y una resonancia emocional, dando a las mujeres un lienzo para contar la suya", afirmó Blazy al final del desfile.

GettyImages-2257917668-43b166eed2c64268b7114145608080f0.jpg


