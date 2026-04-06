Lanza Sabrina Carpenter el provocador video de 'House Tour'

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter lanzó este 6 de abril el videoclip oficial de House Tour, el cuarto sencillo de su álbum Man’s Best Friend, consolidando una nueva etapa visual y narrativa en su carrera.

El video, que ya había sido adelantado con un teaser el pasado 1 de abril, sorprendió a sus seguidores con una propuesta visual cargada de energía, estética retro y un tono juguetón con tintes de humor negro.

house tour video is out now!!

take your shoes off 🩷 https://t.co/WUzTQ26P5V pic.twitter.com/rjvZKR9l7f — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 6, 2026

Un trío protagónico con sello cinematográfico

En el clip, Carpenter comparte pantalla con la actriz Madelyn Cline, conocida por la serie Outer Banks, y con Margaret Qualley, quien además participó en la dirección del video junto a la propia cantante.

Las tres protagonizan una historia caótica y divertida, interpretando a un grupo de mujeres que recorren distintos escenarios en una especie de “tour” tanto literal como simbólico, cargado de dobles sentidos y referencias al universo creativo de la artista.

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El videoclip destaca por su estilo visual retro-glam, colores vibrantes y una narrativa que mezcla comedia, irreverencia y elementos oscuros.

Entre las escenas más llamativas, se incluyen referencias a trabajos anteriores de Carpenter, como el video de “Tears”, así como situaciones exageradas que refuerzan el tono satírico del proyecto.

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La historia se desarrolla como una especie de mini película de poco más de tres minutos, en la que las protagonistas generan caos a su paso, combinando sensualidad sugerente con humor y crítica.

Parte de su gira y éxito reciente

“House Tour” ya ha sido interpretada en vivo durante la gira Short n’ Sweet Tour, así como en festivales internacionales como Lollapalooza en sus ediciones de Brasil y Chile en 2026.

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El lanzamiento llega en un momento clave para Carpenter, cuyo álbum ha sido bien recibido tanto por la crítica como por el público, destacando por su estilo irreverente, letras ingeniosas y producción pulida.

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Sabrina Carpenter refuerza su identidad artística y apuesta por una narrativa visual cada vez más ambiciosa, posicionándose como una de las figuras más versátiles del pop actual.

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