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Escena

Lanza Sabrina Carpenter el provocador video de 'House Tour'

La cantante presenta un clip cinematográfico junto a Madelyn Cline y Margaret Qualley, cargado de humor negro y estética retro

  • 06
  • Abril
    2026

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter lanzó este 6 de abril el videoclip oficial de House Tour, el cuarto sencillo de su álbum Man’s Best Friend, consolidando una nueva etapa visual y narrativa en su carrera.

El video, que ya había sido adelantado con un teaser el pasado 1 de abril, sorprendió a sus seguidores con una propuesta visual cargada de energía, estética retro y un tono juguetón con tintes de humor negro.

Un trío protagónico con sello cinematográfico

En el clip, Carpenter comparte pantalla con la actriz Madelyn Cline, conocida por la serie Outer Banks, y con Margaret Qualley, quien además participó en la dirección del video junto a la propia cantante.

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Las tres protagonizan una historia caótica y divertida, interpretando a un grupo de mujeres que recorren distintos escenarios en una especie de “tour” tanto literal como simbólico, cargado de dobles sentidos y referencias al universo creativo de la artista.

Lee aquí la nota completa: Sabrina Carpenter graba 'House Tour' con Margaret Qualley

El videoclip destaca por su estilo visual retro-glam, colores vibrantes y una narrativa que mezcla comedia, irreverencia y elementos oscuros.

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Entre las escenas más llamativas, se incluyen referencias a trabajos anteriores de Carpenter, como el video de “Tears”, así como situaciones exageradas que refuerzan el tono satírico del proyecto.

Lee aquí la nota completa: Sabrina Carpenter publica varios finales alternos de 'Tears'

La historia se desarrolla como una especie de mini película de poco más de tres minutos, en la que las protagonistas generan caos a su paso, combinando sensualidad sugerente con humor y crítica.

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Parte de su gira y éxito reciente

House Tour” ya ha sido interpretada en vivo durante la gira Short n’ Sweet Tour, así como en festivales internacionales como Lollapalooza en sus ediciones de Brasil y Chile en 2026.

Leer más: Sabrina Carpenter conquista el Billboard 200 con su nuevo álbum

El lanzamiento llega en un momento clave para Carpenter, cuyo álbum ha sido bien recibido tanto por la crítica como por el público, destacando por su estilo irreverente, letras ingeniosas y producción pulida.

Lee aquí la nota completa: Sabrina Carpenter celebra lanzamiento de su nuevo álbum

Sabrina Carpenter refuerza su identidad artística y apuesta por una narrativa visual cada vez más ambiciosa, posicionándose como una de las figuras más versátiles del pop actual.


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