Miley Cyrus recibirá una estrella en el Paseo de la Fama

Miley Cyrus fue anunciada como parte de la clase de 2026 para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a su impacto en la industria musical y del entretenimiento.

La cantante expresó su emoción en redes sociales, recordando cómo de niña paseaba por Hollywood Boulevard con su padre, Billy Ray Cyrus, soñando con estar entre las estrellas.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de la ceremonia, estas suelen anunciarse con 10 días de antelación en el sitio oficial del Paseo de la Fama.

Miley Cyrus, hija del cantante de country Billy Ray Cyrus y de Leticia "Tish" Finley, creció en una granja en las afueras de Nashville, mostrando interés por la música y la actuación desde temprana edad.

Su gran oportunidad llegó en 2006, a los 13 años, cuando fue elegida para interpretar a Miley Stewart en la serie de Disney Channel Hannah Montana (2006-2011).

Inicialmente rechazada por ser "demasiado joven", su persistencia y talento vocal le aseguraron el papel principal, que la convirtió en un fenómeno global y un ídolo adolescente.

Su álbum debut como solista, Meet Miley Cyrus (2007), y su segundo disco, Breakout (2008), ambos de influencias pop rock con toques punk, alcanzaron la cima de las listas y rompieron récords de ventas.

Canciones como 7 Things (dedicada a su ex, Nick Jonas) y The Climb (de Hannah Montana: The Movie, 2009) se convirtieron en éxitos emblemáticos.

La gira Best of Both Worlds Concert (2007-2008) fue una de las más exitosas de una artista adolescente, y su documental se convirtió en la película-concierto más taquillera de la época.

El año 2013 marcó un cambio radical en la carrera de Cyrus con el lanzamiento de Bangerz, su cuarto álbum, firmado con RCA Records.

Este disco, influenciado por el hip-hop y el R&B, incluyó éxitos como We Can't Stop y Wrecking Ball, este último su primer número uno en el Billboard Hot 100.

La actuación de Cyrus en los MTV Video Music Awards de 2013, donde realizó un polémico performance con Robin Thicke, y el video de Wrecking Ball, donde aparecía desnuda sobre una bola de demolición, generaron críticas por su imagen provocadora y por el uso de elementos de la cultura afroamericana, como el twerking.

Sin embargo, Bangerz fue un éxito comercial y consolidó su transición hacia una imagen adulta y rebelde.

Cyrus continuó explorando diversos géneros con Plastic Hearts (2020), un álbum de rock y pop que recibió elogios por su autenticidad y que incluyó éxitos como Midnight Sky y Prisoner.

En 2023, lanzó Endless Summer Vacation, liderado por el sencillo Flowers, que se convirtió en su segundo número uno en el Billboard Hot 100 y le valió dos premios Grammy en 2024: Mejor Interpretación Pop Solista y Grabación del Año.

Este álbum marcó un hito en su carrera, siendo descrito como una etapa "imperial" por críticos.

En 2025, Cyrus lanzó su noveno álbum, Something Beautiful, descrito como una "ópera pop" centrada en la sanación, acompañado por una película visual estrenada en el Festival de Cine de Tribeca.

Este proyecto, coproducido con XYZ Films y Live Nation, fue elogiado como uno de los mejores de su carrera, destacando su evolución artística y su capacidad para fusionar moda, narrativa visual y música.

Miley Cyrus ha demostrado ser una artista versátil, capaz de adaptarse a diferentes géneros y contextos culturales, manteniendo relevancia a lo largo de dos décadas.

Su carrera refleja una constante evolución, marcada por el riesgo artístico y un compromiso con la autenticidad.

