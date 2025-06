MrBeast obtiene 400 millones de suscriptores en YouTube

Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer youtuber en llegar a 400 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube este domigno 1 de junio.

Este logro consolida su posición como el creador de contenido con más suscriptores en la plataforma, superando a canales como T-Series, que tiene 295 millones de suscriptores.

MrBeast celebró este récord en X, destacando que hace una década nadie creía en su sueño, pero su dedicación al contenido y su enfoque en desafíos extravagantes y filantropía lo llevaron a este éxito.

400,000,000 subscribers! A decade ago before I blew up everyone in my life told me I was to obsessed and constantly told I’d never make it. Despite that I was in love with making content and grinded every moment my eyes were open for 7 years before anyone started watching. I… pic.twitter.com/GkAhG8o2rj