Muere Alberto Padilla, periodista de CNN Español, a los 60 años

El periodista regiomontano y presentador de la cadena de noticias CNN en Español, Alberto Padilla, falleció inesperadamente a los 60 años.

El fallecimiento del periodista surgido de Azteca Noreste ocurrió durante la noche del pasado viernes en San José, Costa Rica, mientras participaba de una reunión social.

La noticia del fallecimiento del periodista mexicano, quien es reconocido por su distinguida carrera en el medio y por presentar CNN en Español, conmovió al gremio tanto latino como internacional.

Su muerte ocurrió de manera repentina el pasado viernes 29 de agosto y fue confirmada un día después.

De acuerdo con la emisora CRC 89.1 Radio, en donde Padilla presentaba un programa diario, el periodista se encontraba en una reunión con amigos cuando “se sintió mal y sufrió un desvanecimiento”, motivo por el cual fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José.

Pese a que recibió atención médica urgente, horas después de su desvanecimiento se confirmó su muerte a los 60 años.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su muerte.

Esta noticia fue confirmada mediante la página de Facebook del programa del periodista, en donde se hizo público un obituario.

Comentarios