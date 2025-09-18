Cerrar X
Escena

Muere el actor Brad Everett Young, a los 46 años

El actor de Grey's Anatomy y fotógrafo Brad Everett Young, falleció a los 46 años tras un trágico accidente automovilístico en California

El actor y fotógrafo Brad Everett Young, reconocido por sus apariciones en series como Grey’s Anatomy y su labor tras la lente para medios internacionales, falleció a los 46 años tras un trágico accidente automovilístico en California.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió en la autopista 134, cuando el vehículo de Young fue impactado por otro que circulaba en dirección contraria.

Su publicista, Paul Christensen, confirmó a The Hollywood Reporter que el actor “murió en la escena” mientras regresaba a casa después de ver una película.

El otro conductor sobrevivió y fue trasladado al hospital; su estado y situación legal se darán a conocer en las próximas horas.

Una trayectoria en pantalla y detrás de la cámara

Nacido en Virginia, Brad Everett Young llegó a Los Ángeles inicialmente con la intención de estudiar medicina, pero pronto decidió dedicarse a la actuación.

Su carrera incluyó participaciones en producciones como Boy Meets World, Felicity, Numb3rs, así como en películas como Jurassic Park III y la oscarizada The Artist.

Más allá de la actuación, Young se consolidó como fotógrafo de celebridades. Su trabajo fue publicado en revistas de alto perfil como Vanity Fair, Vogue, Variety y The Hollywood Reporter, retratando a figuras como Sarah Michelle Gellar, David Harbour y Emma Caulfield Ford.

Defensor de la educación artística

En 2015, Young fundó Dream Loud Official, una iniciativa destinada a promover la educación artística en escuelas de Estados Unidos.

Su publicista destacó que “la pasión de Brad tanto por las artes como por las personas detrás de ellas era inigualable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”.

Con su partida, Hollywood pierde no solo a un actor y fotógrafo talentoso, sino también a un defensor incansable del arte y la educación.


