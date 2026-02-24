Podcast
Robert_Carradine_022326_886666a30b0045268b983cdfe9bfefc1_0c8a7f7277
Muere el actor Robert Carradine a los 71 años

La familia confirmó que el protagonista de “La venganza de los nerds” perdió la vida tras una larga batalla contra el trastorno bipolar

  • 24
  • Febrero
    2026

El actor Robert Carradine murió a los 71 años, tras ser superado por el trastorno bipolar que padeció durante casi dos décadas, el mismo que lo llevó a quitarse la vida, según informó su familia.

“En un mundo que puede sentirse tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor. Estamos devastados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby contra su batalla de casi dos décadas con el trastorno bipolar. Esperamos que su recorrido pueda arrojar luz y alentar a enfrentar el estigma que rodea a la enfermedad mental”.

Su hermano mayor, el actor Keith Carradine, explicó que la familia decidió hablar abiertamente sobre la enfermedad.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello. Es una enfermedad que terminó por superarlo, y quiero celebrarlo por su lucha y celebrar su hermosa alma. Era profundamente talentoso y lo extrañaremos todos los días. Encontraremos consuelo en lo divertido que podía ser, lo sabio y absolutamente tolerante que era. Ese era mi hermano menor”.

Carradine fue reconocido por sus papeles en Los hermanos Caradura (The Long Riders) y La venganza de los nerds (Revenge of the Nerds), película que se convirtió en una de las franquicias más recordadas de los años ochenta y consolidó su nombre ante el público masivo.

Décadas después, conectó con nuevas audiencias al interpretar al padre de la protagonista en Lizzie McGuire, serie encabezada por Hilary Duff.

Integró una de las dinastías más conocidas de Hollywood y construyó una carrera que abarcó cine, televisión, música y automovilismo.

Tenía gran gusto por la música, tocó la guitarra junto a sus hermanos y se presentó con el cantautor Peter Yarrow y el músico folk Ramblin’ Jack Elliott. En la década de 1980 formó la banda The Waybacks con Mare Winningham.

También hizo carrera en el automovilismo, pues compitió en categorías Grand Prix durante las décadas de 1980 y 1990 y formó parte del equipo Lotus junto al actor Paul Newman.

En el ámbito personal, tuvo a su hija Ever Carradine en 1974, a quien crió como padre soltero varios años; luego formó una familia con Edith Mani, con quien tuvo dos hijos más. Le sobreviven hijos, nietos, hermanos, sobrinos y otros familiares.


