Muere Sebastião Salgado, reconocido fotógrafo brasileño

El fotógrafo y ambientalista brasileño Sebastião Salgado, conocido por sus galardonadas imágenes de la naturaleza y la humanidad, falleció a los 81 años de leucemia, informó su familia este viernes.

“A través del lente de su cámara, Sebastião luchó incansablemente por un mundo más justo, humano y ecológico”, dijo la familia del artista en un comunicado. “Como fotógrafo que viajó continuamente por el mundo, contrajo una forma particular de malaria en 2010 en Indonesia mientras trabajaba en su proyecto Génesis. Quince años después, las complicaciones de esta enfermedad derivaron en una leucemia severa, que finalmente le quitó la vida”.

El Instituto Terra, fundado por él y su esposa, y la Academia de Bellas Artes de Francia, de la cual Salgado era miembro, ya habían informado sobre su fallecimiento, pero no dieron detalles sobre las circunstancias ni dónde ocurrió.

“Sebastião fue más que uno de los mejores fotógrafos de nuestro tiempo”, afirmó el Instituto Terra en un comunicado. “Su lente reveló el mundo y sus contradicciones; su vida, (trajo) el poder de la acción transformadora”.

La vida y obra de Salgado, uno de los artistas más famosos de Brasil, aunque siempre insistió en que era fotógrafo ante todo, fueron retratadas en el documental “La sal de la tierra” (2014), codirigido por Wim Wenders y su hijo, Juliano Ribeiro Salgado.

“Un hombre auténtico y cálido”

Salgado recibió varios premios y fue elegido miembro honorario de la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos en 1992 y de la Academia de Bellas Artes de Francia en 2016.

“Rindo homenaje a la memoria de un hombre excepcional, notable por su integridad moral, su carisma y su compromiso con el servicio al arte. Deja un cuerpo de trabajo monumental”, dijo el compositor Petitgirard, secretario de la Academia de Bellas Artes de Francia, en un comunicado.

François-Bernard Mâche, un importante compositor francés que trabajó con Salgado para su exposición “Aqua Mater” en París, dijo que el brasileño era un “hombre auténtico y cálido”.

“Su mirada transformó paisajes, y más allá de lo espectacular, alcanzó una especie de verdad interior (…). Con él, la fotografía cumplió una de sus más altas ambiciones al ir mucho más allá de las meras apariencias”, dijo Mâche a The Associated Press.

Blanco y negro

Nacido en 1944 en la ciudad de Aimorés, en el estado de Minas Gerais en Brasil, Salgado se mudó a Francia en 1969 mientras su país vivía una dictadura militar. Comenzó a dedicarse por completo a la fotografía en 1973, años después de obtener su título en economía.

Su estilo se caracteriza por sus imágenes en blanco y negro, una rica tonalidad y escenarios cargados de emoción. Las comunidades empobrecidas eran uno de sus principales intereses.

Entre sus obras más importantes se encuentran la reciente serie “Amazonía”, “Trabajadores”, que muestra el trabajo manual en todo el mundo; y “Éxodo” (también conocido como “Migraciones” o “Sahel”), que documenta a personas en tránsito, como refugiados y residentes de barrios marginales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien recibió el apoyo de Salgado a lo largo de su carrera política, pidió un minuto de silencio durante una ceremonia en la ciudad capital de Brasilia para honrar a “uno de los más grandes, si no el más grande, fotógrafo que el mundo haya producido”.

“Su inconformidad con el hecho de que el mundo sea tan desigual y su obstinado talento para retratar la realidad de los oprimidos siempre sirvieron como un llamado de atención para la conciencia de toda la humanidad”, dijo Lula. “Salgado no solo usó sus ojos y su cámara para retratar a las personas: también usó la plenitud de su alma y su corazón”.

Amor por Amazonía

Salgado y su esposa habían trabajado desde la década de 1990 para restaurar parte de la Mata Atlántica en Minas Gerais. En 1998, convirtieron un terreno que poseían en una reserva natural, según su biografía, publicada en el sitio web de la Academia de Bellas Artes de Francia. Ese mismo año, crearon el Instituto Terra, que promueve la reforestación y la educación ambiental.

Salgado y su esposa, Lélia Wanick Salgado, fundaron Amazonas Images, una agencia que maneja exclusivamente su obra.

También le sobreviven sus hijos, Juliano y Rodrigo.

El periódico brasileño Folha de Sao Paulo, que publicó varias obras de Salgado en las últimas décadas, informó que el artista canceló recientemente una reunión con periodistas en la ciudad francesa de Reims debido a problemas de salud. Estaba previsto que asistiera a una exposición con obras de su hijo Rodrigo para una iglesia en la misma ciudad el sábado, informó el diario.

Una exposición de unas 400 obras de Salgado está actualmente en exhibición en la ciudad de Deauville, en el norte de Francia. En una entrevista sin fecha con Forbes Brasil, publicada el jueves, Salgado dijo que asistir a ella se sentía como un paseo por su vida.

“¿Cuántas veces en mi vida he dejado mi cámara a un lado y me he sentado a llorar? En ocasiones era demasiado dramático, y estaba solo. Ese es el poder del fotógrafo; poder estar allí”, dijo Salgado. “Si un fotógrafo no está allí, no hay imagen. Necesitamos estar allí. Nos exponemos mucho. Y por eso es un privilegio tan inmenso”.

