Muere Terence Stamp, General Zod en Superman a los 87 años

Terence Stamp, uno de los actores más emblemáticos del cine británico, falleció este domingo a los 87 años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

Conocido por su inolvidable interpretación del General Zod en las películas originales de Superman y por su aclamado papel como Bernadette en Las aventuras de Priscila, reina del desierto, Stamp deja un legado que marcará generaciones.

"Solicitamos privacidad en este triste momento", agregó la familia.

Una carrera marcada por la versatilidad

Nacido en 1938 en el este de Londres, Stamp tuvo una infancia humilde y realizó diversos trabajos antes de obtener una beca para estudiar en la prestigiosa Academia de Arte Dramático Webber Douglas. Fue allí donde inició su carrera actoral, compartiendo escenario con figuras como Michael Caine.

Su salto a la fama se dio en 1962 con Billy Budd, papel que le valió una nominación al Óscar como mejor actor secundario. Durante los años 60, participó en películas destacadas como Escándalo en las aulas (junto a Laurence Olivier), El coleccionista, Modesty Blaise y Poor Cow, esta última dirigida por un joven Ken Loach.

En un momento de su carrera, Stamp fue considerado para reemplazar a Seán Connery como James Bond. Sin embargo, según el propio actor, sus propuestas para el personaje “aterrorizaron” al productor Harry Saltzman, lo que truncó esa posibilidad.

Tras una etapa con proyectos menos relevantes en los años 70, Stamp resurgió como el icónico villano General Zod en Superman (1978) y Superman II (1980), bajo la dirección de Richard Donner. Su frase “¡Arrodíllate ante Zod!” se convirtió en parte del imaginario pop global.

Reconocimiento internacional y estatus de culto

En 1991, la directora española Pilar Miró lo eligió para protagonizar Beltenebros, adaptación de la novela de Antonio Muñoz Molina.

Pero sería en 1994 cuando Stamp obtendría un nuevo reconocimiento internacional al interpretar a la drag queen trans Bernadette en Las aventuras de Priscila, reina del desierto, junto a Hugo Weaving y Guy Pearce. Su actuación le valió elogios por la sensibilidad y profundidad con la que abordó el personaje.

Además de su carrera actoral, Terence Stamp también se destacó como escritor, publicando varias memorias y obras de no ficción.

