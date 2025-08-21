Muere Xava Drago, tras luchar contra el cáncer de estómago

La reconocida banda mexicana Coda, está de luto por el fallecimiento de su vocalista Xava Drago, a los 54 años años tras sufrir complicaciones en su salud derivadas del cáncer de estómago que padecía.

La noticia fue confirmada la mañana de este jueves 21 de agosto a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

"Nuestro corazón está roto, con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha fallecido", se lee en un a fotografía.

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluye.

XAVA DRAGO SE DESPIDE CON UN EMOTIVO MENSAJE

Los seres queridos de Xava compartieron un emotivo mensaje que el cantante dejó para el momento de su partida:

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”, se lee.

