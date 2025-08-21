Cerrar X
Muere Xava Drago, tras luchar contra el cáncer de estómago

El vocalista de la banda Coda, Xava Drago, falleció a los 54 años años tras sufrir complicaciones en su salud derivadas del cáncer de estómago

  • 21
  • Agosto
    2025

La reconocida banda mexicana Coda, está de luto por el fallecimiento de su vocalista Xava Drago, a los 54 años años tras sufrir complicaciones en su salud derivadas del cáncer de estómago que padecía.

La noticia fue confirmada la mañana de este jueves 21 de agosto a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

"Nuestro corazón está roto, con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha fallecido", se lee en un a fotografía.

Muere Xava Drago, tras luchar contra el cáncer de estómago

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, concluye.

XAVA DRAGO SE DESPIDE CON UN EMOTIVO MENSAJE

 

Los seres queridos de Xava compartieron un emotivo mensaje que el cantante dejó para el momento de su partida:

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida: gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”, se lee.


