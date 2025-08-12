Cerrar X
Multan a Katy Perry por grabar en zona ecológica protegida

En el material se pueden observar antros de Ibiza y parte del islote S’Espalmador, ubicado en el Parque Natural de ses Salines, área natural protegida

La cantante Katy Perry fue multada por autoridades españolas, específicamente por el Gobierno de las Islas Baleares, esto porque grabó parte del videoclip de su canción "Lifetimes" en una zona natural protegida del país.

En el material se pueden observar antros de Ibiza y parte del islote S’Espalmador, ubicado en el Parque Natural de ses Salines, área natural protegida de alto valor ecológico.

La filmación se dio en julio de 2024 y deliberadamente se cruzó el área restringida delimitada con cuerdas y señalizada como de "acceso restringido", lo cual está calificado como una infracción grave, pero no agravada, porque no hubo daño ecológico permanente.

Capitol Records, disquera de Katy Perry, abonó los $6,001 euros de multa, pese a que afirman haber recibido una "aprobación verbal" para gravar, sin embargo, las autoridades desmintieron esta versión.


