Escena

Natanael Cano golpea a DJ en concierto Baja Beach Fest

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano protagonizó un altercado con su DJ en pleno escenario, justo durante el cierre del festival en playas de Rosarito

En redes sociales ya circulan varios videos del momento en que Cano, visiblemente molesto por fallas técnicas durante su show, golpea a su DJ y destruye parte del equipo en medio de la presentación. 

Todo comenzó cuando el show de Natanael Cano se vio afectado por diversos problemas técnicos. Aparentemente, esto detonó el enojo del cantante, quien reclamó al DJ durante una pausa en la música.

Mientras discutían, comenzó a sonar la pista de una canción sin previo aviso, lo que provocó aún más la furia del artista, quien respondió con un golpe hacia el miembro del staff.

La situación rápidamente escaló. En los videos que ya se han hecho virales, se observa cómo Cano lanza varios golpes e incluso recibe uno en el rostro, desatando un breve conflicto en el escenario.

Pero la agresión no terminó ahí, el cantante tomó parte del equipo del DJ y lo estrelló contra el suelo, burlándose del incidente frente al público.

Hasta el momento, la identidad del DJ afectado no ha sido revelada. Ni el equipo de Nata ha emitido un comunicado al respecto.

 

 


