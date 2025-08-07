Cerrar X
Oasis volverá también a los cines de a México con su documental

'Oasis: Supersonic' se enfoca en los años formativos del banda de Manchester, de 1994 a 1996 y además llegará en formato IMAX

  • 07
  • Agosto
    2025

Después de anunciar su regreso tras 16 años de haberse separado, Oasis no solo volverá a México en 2025, sino que también volverá a las salas de cine del país con su documental "Oasis: Supersonic".

El documental muestra el ascenso de la banda de Manchester desde sus inicios hasta su consolidación como una de las agrupaciones más famosas a nivel mundial.

La historia mostrada en el filme se enfoca en los años formativos del grupo, de 1994 a 1996.

Además, este ofrece una mirada profunda a la relación entre Liam y Noel Gallagher, así como a los conflictos personales entre ambos, el consumo de drogas, sus discusiones y opiniones sobre el britpop y el rock.

Fue mediante sus redes sociales que la cadena Cinmex anunció que "Oasis: "Supersonic" volverá a proyectarse en sus salas.

También detallaron que, por primera vez, el documental llegará en formato IMAX, permitiendo que los fanáticos puedan disfrutar de esta noventera experiencia en una pantalla de gran tamaño.

Oasis confirmó su regreso a México como parte de su "Oasis Live '25 Tour", una gira internacional que contempla 41 conciertos en 13 países, siendo el 12 y 13 de septiembre cuando se presenten en la Ciudad de México.


