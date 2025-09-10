Cerrar X
Oasis ya está en la CDMX para sus esperados conciertos

La legendaria banda británica Oasis ya se encuentra en la Ciudad de México para sus presentaciones programadas este fin de semana

La legendaria banda británica Oasis ya se encuentra en la Ciudad de México para sus presentaciones programadas este fin de semana, las cuales prometen convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año.

Los hermanos Gallagher y el resto de la agrupación arribaron a la capital entre gran expectación de sus seguidores, quienes desde tempranas horas se dieron cita en el aeropuerto y en las inmediaciones de los hoteles para darles la bienvenida.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Foro Sol, donde se espera la asistencia de miles de fanáticos que han aguardado durante años el regreso de la banda a suelo mexicano.

El repertorio incluirá sus más grandes éxitos, como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", entre otros himnos que marcaron a toda una generación, además de algunas sorpresas que han preparado especialmente para este reencuentro con el público mexicano.

Fanáticos ya están preparándose desde días antes para la fecha tan esperada. Algunos visitan la tienda oficial de Oasis para comprar mercancía y ver las exposiciones.

Mientras que otros por redes sociales, comparten que están haciendo pulseras de la amistad con títulos de las canciones de la banda para intercambiar en el concierto, dinámica que ha llegado a oídos de Liam Gallagher y se ha pronunciado para asegurar que él también participará en el intercambio.

La presencia de Oasis en la CDMX no solo genera entusiasmo en los seguidores locales, sino que también ha atraído a fans de otras partes del país y del extranjero, consolidando estos conciertos como un acontecimiento imperdible en la agenda cultural y musical del 2025.


