Ofrece Poncho De Nigris embriones con su ADN en 2 mdd

Luego de que Poncho de Nigris y su esposa, Marcela Mistral decidieran no tener más hijos, han puesto a la venta dos embriones que congelaron años atrás.

Según reveló el actor a la revista TVNotas, está dispuesto a venderlos cada uno en 2 millones de dólares (aproximadamente 37 millones de pesos mexicanos) y puede asegurar que cada uno de ellos nacerá niña.

“Los embriones son la evolución de la raza humana; para los que no pueden tener hijos, les pudieran servir los míos (...) Si alguien quiere tener hijos con la percha que tengo (...) No están baratos, son años para mejorar la raza humana y no estaría bien que los regaláramos”, declaró el conductor e influencer.

Además, el presentador está dispuesto a vender ambos embriones juntos si alguien quiere tener gemelas.

De Nigris ha asegurado que no es una broma y que los embriones están a la venta a través de su cuenta de Instagram.

Aclaró que los gastos para que sean implantados los embriones corren por cuenta de los interesados, pues el dinero que está pidiendo solo es por la percha, pues según él, el ejemplo de que sus embriones son una opción para mejorar la raza humana son sus hijos.

Además, el actor ha asegurado que si él muere, su esposa podrá vender los embriones para que su familia pueda disfrutar de una vida sin preocupaciones económicas.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral tienen cuatro hijos: Isabella, Antonio, Alfonso e Ivana.

El presentador ha declarado que ha sido un buen padre y que ha intentado estar todo su tiempo libre con ellos para que no vivan lo mismo que él en referencia a sus malas experiencias.

Aunque ya no quieren tener más hijos, el actor aún no se ha hecho la vasectomía y ha decidido esperar hasta los 50 años por si cambia de opinión.

“No, se supone que Marcela y yo ya no vamos a tener más hijos. No me he operado, si me opero será hasta los 50 años; voy a tratar de aguantar. Mi esposa quiere que yo me opere, pero ahí tenemos dos embriones congelados”, comentó.