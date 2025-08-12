Cerrar X
Olivia Rodrigo anuncia un libro de gira de GUTS

La estrella del momento Olivia Rodrigo anunció un libro exclusivo de su GUTS World Tour, disponible para preventa desde el 12 de agosto de 2025

Este libro de 136 páginas en tapa dura, presentado en un estuche troquelado, ofrece una mirada íntima a la gira, incluyendo imágenes inéditas, un póster exclusivo, una tarjeta de colección conmemorativa, una hoja de pegatinas de doble cara y un marcador de cinta roja.

La portada cuenta con una estrella en relieve de lámina metálica, y el estuche tiene estrellas de purpurina plateada y detalles metálicos.

El GUTS World Tour, fue la segunda gira musical de la cantante para promocionar su álbum GUTS (2023) y su edición deluxe GUTS (spilled).

AAAABVm50LYj39cBlootHBY2oWgNUQiv1LWQQ6337a8f0ADlqqGFnAywdvKTpp7OeEthMc_Z7DDw6We1woR_tpe1wOCI8lfM-82EhwGd.jpg

Comenzó el 23 de febrero de 2024 en Palm Desert, California, y finalizó el 3 de agosto de 2025 en el Festival Osheaga en Montreal, Canadá, con un total de 119 fechas en América del Norte, Europa, Asia, Oceanía y por primera vez en América Latina.

Fue un espectaculo que tuvo de teloneros a estrellas como The Breeders, Chappell Roan, PinkPantheress, Remi Wolf, Benee, St. Vincent y Beabadoobee.

La gira fue un éxito comercial, recaudando 184.6 millones de dólares con 1.4 millones de entradas vendidas en 95 fechas, siendo la gira más exitosa de un artista nacido en el siglo XXI.

La gira recibió elogios por la presencia escénica de Olivia y su estilo inspirado en el rock.

Fue un fenómeno global, consolidándola como una de las artistas más influyentes de su generación.


