Opina Franco Escamilla de chiste de Platanito sobre Debanhi

El nombre del comediante Franco Escamilla comenzó a destacar en las redes sociales luego de que en su programa 'La Mesa Reñoña' emitiera su opinión sobre el chiste de Debanhi realizado por Platanito.

Mediante la transmisión de la edición 321 del programa en el canal de YouTube de Escamilla, se trajo a la mesa el tema del chiste realizado por Alejandro Verduzco.

A lo que Franco Escamilla señaló que para la mayoría de gente es más fácil acusar a alguien que realiza un comentario.

Tras esto, Franco siguió argumentando que las personas que violenta a las mujeres son personas que su parecer tienen algún nivel de daño cerebral.



'No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender (...) existan o no esos chistes', agregó.