¡Orgullo regio! Roberto Hernández se une al equipo de Ventaneando

El periodista regio, Roberto Hernández Gallardo, dio un gran paso en su carrera dentro de los medios de comunicación, pues este lunes 1 de septiembre tuvo su debut como conductor de Ventaneando, el programa de espectáculos más emblemático de la televisión.

Roberto formará parte de la sala más famosa de TV Azteca durante toda esta semana como conductor invitado y fue recibido por sus ahora compañeras Mónica Castañeda, Linet Puente y Rosario Murrieta.

Nacido periodísticamente en Azteca Noreste el 1 de junio de 2016, Roberto vivió muchas etapas dentro de la televisora, pues fue reportero de INFO 7 en espectáculos, temas electorales y hasta nota roja, demostrando su versatilidad frente a las cámaras y su dominio sobre cualquier tipo de información.

Su capacidad lo llevó a dar el salto a TV Azteca Nacional, donde poco a poco fue creciendo en varios sentidos, hasta llegar a uno de los programas más importantes en la historia de la televisión mexicana.

Dentro de su currículum se encuentran algunas coberturas de muy alto perfil en el mundo del espectáculo, tales como las bodas de Ninel Conde y el tan sonado compromiso de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Roberto tendrá una gran loza que llevar, pues por estos días tomará el lugar de Ricardo Manjarrez y el mismísimo Pedro Sola, quienes se tomarán unas merecidas vacaciones y, en sus propias palabras, ambos "le encargaron el lugar".

Comentarios