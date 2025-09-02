Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_02_at_8_22_14_PM_e6c238f8ba
Escena

¡Orgullo regio! Roberto Hernández se une al equipo de Ventaneando

Nacido periodísticamente en Azteca Noreste en 2016, Roberto comenzó como reportero y ahora aparecerá en el programa más importante de espectáculos

  • 02
  • Septiembre
    2025

El periodista regio, Roberto Hernández Gallardo, dio un gran paso en su carrera dentro de los medios de comunicación, pues este lunes 1 de septiembre tuvo su debut como conductor de Ventaneando, el programa de espectáculos más emblemático de la televisión.

Roberto formará parte de la sala más famosa de TV Azteca durante toda esta semana como conductor invitado y fue recibido por sus ahora compañeras Mónica Castañeda, Linet Puente y Rosario Murrieta.

Nacido periodísticamente en Azteca Noreste el 1 de junio de 2016, Roberto vivió muchas etapas dentro de la televisora, pues fue reportero de INFO 7 en espectáculos, temas electorales y hasta nota roja, demostrando su versatilidad frente a las cámaras y su dominio sobre cualquier tipo de información.

Su capacidad lo llevó a dar el salto a TV Azteca Nacional, donde poco a poco fue creciendo en varios sentidos, hasta llegar a uno de los programas más importantes en la historia de la televisión mexicana.

Dentro de su currículum se encuentran algunas coberturas de muy alto perfil en el mundo del espectáculo, tales como las bodas de Ninel Conde y el tan sonado compromiso de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Roberto tendrá una gran loza que llevar, pues por estos días tomará el lugar de Ricardo Manjarrez y el mismísimo Pedro Sola, quienes se tomarán unas merecidas vacaciones y, en sus propias palabras, ambos "le encargaron el lugar".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

9b165fc2_47bb_4622_ae27_1f167318ca05_fce9a7618c
Arranca cuenta regresiva para "Todo México Salvando Vidas"
EH_DOS_FOTOS_b541609a62
Muere Graham Greene, actor de 'Bailando con lobos', a los 73 años
INFO_7_UNA_FOTO_7_e6c4cf803c
Choca y huye tras generar colisión; una mujer lesionada
publicidad

Últimas Noticias

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×