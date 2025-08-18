Cerrar X
Pablo Alborán hará su debut como actor en la serie 'Respira'

Es en la segunda temporada de la serie médica en la que el cantante español dará sus primeros pasos en el mundo de la actuación

  • 18
  • Agosto
    2025

No hay duda del éxito que tiene Pablo Alborán como cantante, ni tampoco que tiene las cualidades que se requieren para triunfar también en la actuación, lo que quedará comprobado cuando incie la segunda temporada de la serie Respira.

Será el 31 de octubre cuando se estrenen los nuevos capítulos de la historia, en la que el español hará su debut como actor y no en cualquier papel, sino que tendrá un rol protagónico.

En la exitosa serie médica de Netflix, liderada por Blanca Suárez, Najwa Nimri, Manu Ríos y Aitana Sánchez-Gijón, Pablo interpretará a un cirujano plástico del hospital Joaquín Sorolla.

“Mi personaje es cirujano y le pasa de todo. Hay tramas personales, pero también una crítica a lo que sucede en la sanidad pública y privada. Hay muchas tramas, se viene fuerte, aviso.

“El médico que interpreto es vasco, por lo que el acento me ha costado la vida, pero luego su madre es madrileña y por ahí me salvé un poco. Me quité el acento malagueño”, dijo el cantante sobre su nuevo desafío artístico.

Si bien el español podría confiar en el recorrido artístico que lleva después de estar siempre sobre los escenarios, él mismo acotó que quiso empezar de cero.

“Llevaba estudiando cuatro años y medio, de pequeño también estudié teatro, pero era como que estaba buscando mi camino. Y de pronto llegó la oportunidad de poder actuar en esta serie.

“A mí me ha ayudado a construir el personaje y a situarme, pero he intentado romper por completo con todo lo que tiene que ver con la música. Era necesario porque si no la gente siempre va a ver a Pablo en la pantalla”, señaló. “Es un trabajo difícil, que va a costar mucho porque es inevitable, ya tengo esa imagen de artista, de cantante”, señaló el músico.

Aunque este estreno marca su presentación oficial como actor en un papel de ficción, no es del todo nuevo delante de una cámara, porque hace varios años hizo un cameo en Aída, interpretándose a sí mismo con un toque cómico.

La nueva temporada de Respira comprende ocho capítulos, prometiendo una temporada aún más intensa que la anterior.


