Presenta Bono su documental en el Festival de Cannes

El vocalista de la banda irlandesa U2, Bono, presentó en el Festival de Cannes, "Bono: Stories of surrender", un documental y musical sobre su vida en el que repasa y analiza su vida entre canción y canción.

De acuerdo con el propio Bono, es un documental de reflexiones e "impertinencias", pues el metraje incluye un concierto grabado en una sala de Nueva York en el que interpreta alrededor de 12 canciones vinculadas o que le ayudan a conectar con momentos importantes de su vida.

La cinta, en blanco y negro, está dirigida por Andrew Dominik y es un concierto en el que, en los intermedios, Bono da un vistazo a su vida, desde su infancia en Irlanda hasta el presente.

El irlandés de 65 años menciona en reiteradas ocasiones a sus padres, quienes fueron una madre católica y un padre protestante, tenor de profesión, y cómo le afectó la muerte de su mamá durante su adolescencia, además de los desencuentros con su papá, que lo marcaron con sus reflexiones sobre la justicia social.

Bono cuenta también cómo conoció a sus compañeros de su grupo musical, en un centro de enseñanza secundaria, una relación que dura hasta hoy en día.

En la presentación del documental en el festival, Bono estuvo acompañado de su esposa, Alison Stewart, y de tres de sus cuatro hijos.

El documental es una adaptación del show "Stories of Surrender: "An Evening of Words, Music and Some Mischief…", que a su vez se basa en su autobiografía, "Surrender".

A diferencia de un documental clásico, no muestra ninguna imagen de la familia de Bono, ni del cantante en el pasado, ni narra secuencialmente su vida. Es un soliloquio del propio Bono sobre su existencia.

