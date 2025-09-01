Cerrar X
EH_UNA_FOTO_7_e15e08eadf
Escena

Primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en 'Merlina'

Lanzaron la primera imagen oficial de Lady Gaga en la piel de Rosaline Rotwood, un nuevo y enigmático personaje que se sumará a la temporada 2 de Wednesday

  • 01
  • Septiembre
    2025

Lanzaron este lunes la primera imagen oficial de Lady Gaga en la piel de Rosaline Rotwood, un nuevo y enigmático personaje que se sumará a la temporada 2 de Wednesday, la exitosa serie inspirada en el universo de Los locos Addams.

En la fotografía, Gaga aparece con una melena platinada, mirada penetrante, junto a "Dedos", anticipando que su papel estará marcado por la oscuridad, el misterio y la estética gótica que caracteriza a la producción.

GzxEAXJWwAA56-M.jpg

Rosaline Rotwood será uno de los personajes clave en la trama de esta nueva entrega, la cual promete expandir el mundo de Nunca Más y llevar a Wednesday Addams a enfrentar desafíos aún más sobrenaturales y siniestros.

¿Que sabemos de Rosaline Rotwood?

Rosaline Rotwood es descrita como una "legendaria profesora de la Academia Nevermore", la institución central en el universo de Merlina.

Su personaje es enigmático y con una reputación que la precede, y su camino se cruza con el de Merlina Addams.

Gaga no aparece en los primeros cuatro episodios de la temporada 2, lanzados el 6 de agosto de 2025.

Su debut está programado para la segunda parte de la temporada, posiblemente en el episodio 5 o 6, aunque no se ha confirmado el episodio exacto.

Algunos medios sugieren que su participación podría limitarse a un solo episodio, lo que indica que sería un cameo, aunque con un impacto significativo en la trama.

Un detalle relevante es la mención de "Rotwood Cottage", una cabaña abandonada en Nevermore que parece estar vinculada a Rosaline.

Imágenes filtradas de un set de filmación muestran una estatua conmemorativa con un cuervo y el nombre de Rosaline Rotwood, lo que ha llevado a especular que podría estar muerta y aparecer solo en visiones psíquicas de Merlina, aunque esto no está confirmado.

Lady Gaga grabó una canción titulada Dead Dance para la serie, producida con Andrew Watt y Cirkut, que podría acompañar su aparición. 

Además, se dice que grabó un video musical dirigido por Tim Burton en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, México, lo que sugiere una integración de su talento musical en la narrativa de la serie, similar a lo ocurrido con Bloody Mary en la primera temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25217567291091_d7ed41808c
Lady Gaga lidera nominaciones a los Premios MTV 2025
Lady_Gaga_estrenara_Dead_Dance_para_la_temporada_de_Wednesday_aca2d8d0aa
Lady Gaga estrenará 'Dead Dance' para la temporada de 'Wednesday'
EH_UNA_FOTO_8_4aa027ce89
Madame Tussauds presenta 13 figuras de cera de Taylor Swift
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T131412_832_33bebb9c8a
Proponen crear Distintivo de Patrimonio a la gastronomía regia
AP_25245665460569_23260ae042
El Pentágono autoriza hasta 600 jueces temporales de inmigración
b7188aa4883f4b7f8e78d128005e749b_bebc24e5be
Denuncian corrupción en cárceles salvadoreñas; pagan por visitas
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×