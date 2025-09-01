Primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en 'Merlina'

Lanzaron este lunes la primera imagen oficial de Lady Gaga en la piel de Rosaline Rotwood, un nuevo y enigmático personaje que se sumará a la temporada 2 de Wednesday, la exitosa serie inspirada en el universo de Los locos Addams.

En la fotografía, Gaga aparece con una melena platinada, mirada penetrante, junto a "Dedos", anticipando que su papel estará marcado por la oscuridad, el misterio y la estética gótica que caracteriza a la producción.

Rosaline Rotwood será uno de los personajes clave en la trama de esta nueva entrega, la cual promete expandir el mundo de Nunca Más y llevar a Wednesday Addams a enfrentar desafíos aún más sobrenaturales y siniestros.

¿Que sabemos de Rosaline Rotwood?

Rosaline Rotwood es descrita como una "legendaria profesora de la Academia Nevermore", la institución central en el universo de Merlina.

Su personaje es enigmático y con una reputación que la precede, y su camino se cruza con el de Merlina Addams.

Gaga no aparece en los primeros cuatro episodios de la temporada 2, lanzados el 6 de agosto de 2025.

Su debut está programado para la segunda parte de la temporada, posiblemente en el episodio 5 o 6, aunque no se ha confirmado el episodio exacto.

Algunos medios sugieren que su participación podría limitarse a un solo episodio, lo que indica que sería un cameo, aunque con un impacto significativo en la trama.

Un detalle relevante es la mención de "Rotwood Cottage", una cabaña abandonada en Nevermore que parece estar vinculada a Rosaline.

Imágenes filtradas de un set de filmación muestran una estatua conmemorativa con un cuervo y el nombre de Rosaline Rotwood, lo que ha llevado a especular que podría estar muerta y aparecer solo en visiones psíquicas de Merlina, aunque esto no está confirmado.

Lady Gaga grabó una canción titulada Dead Dance para la serie, producida con Andrew Watt y Cirkut, que podría acompañar su aparición.

Además, se dice que grabó un video musical dirigido por Tim Burton en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, México, lo que sugiere una integración de su talento musical en la narrativa de la serie, similar a lo ocurrido con Bloody Mary en la primera temporada.

