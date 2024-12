¡Que vivan los novios! Sofía Castro y Pablo Bernot se casan

En el corazón de San Miguel de Allende, Guanajuato, la actriz Sofía Castro y el empresario Pablo Bernot se dieron el sí que los conviritó en marido y mujer, en una emotiva ceremonia religiosa.

Rodeados de amigos y familiares, la pareja, que llevaba cinco años de noviazgo, reafirmó su compromiso de compartir una vida juntos, tras haberse casado por lo civil en septiembre.

A la ceremonia religiosa llegó Bernot, del brazo de su madre, Rebeca Krause, mientras que Sofía hizo su entrada triunfal acompañada por su padre, el productor José Alberto “El Güero Castro”.

El orgulloso papá no pudo ocultar la emoción y mientras caminaban juntos por una alfombra roja al compás de Can’t Help Falling in Love derramó algunas lágrimas de felicidad.

La novia lució un impactante vestido de encaje y manga larga diseñado a medida por Oscar de la Renta bajo la dirección de Fernando García. El costo del vestido, de acuerdo con medios locales, fue de 600 mil pesos.

Su mamá, Angélica Rivera, también usó un vestido del mismo diseñador, valuado en miles de pesos, con el que captó todas las miradas.

Los 500 invitados de la boda, entre los que hubo un numeroso grupo de celebridades, degustaron un delicioso y fino menú que incluyó una ensalada de palmitos al grill con pesto y jitomate deshidratado como entrada, seguida de una papa Idaho gratinada con caviar y crème fraîche.

Entre los platos principales se ofreció en la boda de Sofía Castro, destaca el short rib braseado con reducción de vino tinto y balsámico, servido sobre risotto de orzo, o róbalo al grill acompañado de arroz pegajoso con salsa de guajillo. Para cerrar con broche de oro, los acompañantes disfrutaron de un pastel sin harina de chocolate belga, crujiente de plátano y chocolate blanco.

