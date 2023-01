¿Quién brillará en los Globos de Oro esta noche?

Entre las estrellas nominadas en las diferentes categorías de los Globos de Oro están Viola Davis, Ana de Armas, Brendan Fraser y el mexicano Diego Calva.

Las apuestas de los expertos en Goldderby, una página que recoge predicciones sobre diferentes premios, dan como ganadora al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Drama a Cate Blanchett, por Tár. En esta cinta, Blanchett da vida a una famosa directora de orquesta llamada Lydia Tár.



“Golpear con una mano y dar forma al sonido con la otra mano era difícil. Es una mezcla de diferentes habilidades y emociones”, dijo la actriz sobre interpretar la dirección orquestal.

Blanchett compite por el premio junto a Viola Davis, por The Woman King; Michelle Williams, por The Fabelmans; Olivia Colman, gracias a su trabajo en Empire of Light y, finalmente, Ana de Armas, por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde.



En la categoría masculina, se verán las caras Austin Butler, que da vida al rey del rock en Elvis; Brendan Fraser, que interpreta a un profesor con obesidad severa en The Whale; Jeremy Pope, por The Inspection; Bill Nighy, por Living, y Hugh Jackman, por The Son.



En el apartado de Mejor Actor de Comedia o Musical, se encuentra el mexicano Diego Calva por Babylon. Junto a él, compiten por el premio Adam Driver, por White Noise; Daniel Graig, gracias a su trabajo en Glass Onion; Ralph Fiennes, que protagoniza The Menu, y el favorito de los expertos de Goldderby, Colin Farrell, por The Banshees of Inisherin.



“Manny es un soñador y alguien que está tratando de encontrar la manera de abrirse camino en el cine. Con esta película por fin me convertí en actor. Esto fue como mi universidad”, aseguró Calva sobre la cinta que se convirtió en su debut en Hollywood.

Otros mexicanos en la contienda:

En lo que a televisión se refiere, Diego Luna, compite gracias a su trabajo en la serie Andor, mientras que Guillermo Del Toro con Pinocho, destaca entre las favoritas a llevarse el Globo a Mejor Película de Animación.