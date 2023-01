Realizan premier de Babylon en Ciudad de México

El actor mexicano Diego Calva y el director Damien Chazelle (La La Land), estuvieron de visita en la capital del país para la premier de Babylon.



El filme ambientado en la década de 1920, es protagonizado por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva, quien recibió una nominación al Globo de Oro por Mejor Actor en una Película Musical o Comedia gracias a su labor en este largometraje.



“Se siente muy bonito porque significa que están valorando y apreciando tu trabajo, gente que también hace lo mismo, aunque no venga el premio no me importa, me siento muy orgulloso”, compartió el mexicano quien compite con estrellas como Daniel Craig, Adam Driver o Colin Farrell.