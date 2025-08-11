Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T095718_462_5d79a37d32
Escena

Revela el primer vistazo de la temporada 2 de One Piece

Se ha compartido el primer vistazo oficial de la segunda temporada de la adaptación live-action de One Piece, generando gran entusiasmo entre los fanáticos

  • 11
  • Agosto
    2025

Se ha compartido el primer vistazo oficial de la segunda temporada de la adaptación live-action de One Piece, generando gran entusiasmo entre los fanáticos.

El adelanto, titulado "ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE", fue presentado durante el One Piece Day en Tokio el 10 de agosto de 2025. 

La temporada, que se estrenará en 2026, seguirá las aventuras de Luffy y su tripulación, mientras se adentran en la Grand Line, cubriendo arcos narrativos como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

Se introducen figuras icónicas como Tony Tony Chopper (interpretado mediante CGI y con voz de Mikaela Hoover), Nico Robin (Lera Abova), Smoker (Callum Kerr), Vivi Nefertari (Charithra Chandran), Sir Crocodile (Joe Manganiello), y Brogy (Brendan Murray), entre otros.

Asimismo, regresan Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero (Usopp) y Taz Skylar (Sanji).

La temporada explorará la saga de Arabasta, enfrentando a los protagonistas contra la organización criminal Baroque Works y presentando nuevos aliados y enemigos.

Además, Netflix anunció que la producción de la tercera temporada comenzará a finales de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El primer avance destaca la fidelidad al manga de Eiichiro Oda, con un diseño de Chopper que ha sido especialmente elogiado por su calidad visual.

Aunque no se ha especificado una fecha exacta de estreno, Netflix promete más anuncios en el futuro.

Los fanáticos pueden esperar una experiencia épica con nuevos desafíos y momentos memorables en la Grand Line.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_11_at_12_06_36_AM_471d9ffccd
Broncos Country Monterrey celebra inicio de la pretemporada NFL
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_52_04_AM_3afda4386c
Sultanes toma su turno al bate… ¡en los Playoffs!
deportes_nfl_sales_aromaticas_f263474998
Prohíbe NFL uso de inhalantes de amoníaco; ocultarían conmociones
publicidad

Últimas Noticias

inter_washington_cdmx_36906d309b
Asegura Trump que Washington es 'más insegura' que CDMX y Bogotá
finanzas_carne_71a89b1012
Precios mundiales de alimentos básicos tocan su nivel más alto
finanzas_autos_pesados_e7fd6380b9
Se desploma producción y exportación de camiones en México
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×