Revela el primer vistazo de la temporada 2 de One Piece

Se ha compartido el primer vistazo oficial de la segunda temporada de la adaptación live-action de One Piece, generando gran entusiasmo entre los fanáticos.

El adelanto, titulado "ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE", fue presentado durante el One Piece Day en Tokio el 10 de agosto de 2025.

La temporada, que se estrenará en 2026, seguirá las aventuras de Luffy y su tripulación, mientras se adentran en la Grand Line, cubriendo arcos narrativos como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island.

VOY A SER EL REY DE LOS PIRATAS 🏴‍☠️.



¡Trailer oficial de la 2° temporada de "ONE PIECE"! pic.twitter.com/bpgU3G0kh1 — Mr Bankai 🍿🎮 Hablemos de juegos y pelis (@BankaiSakaii) August 10, 2025

Se introducen figuras icónicas como Tony Tony Chopper (interpretado mediante CGI y con voz de Mikaela Hoover), Nico Robin (Lera Abova), Smoker (Callum Kerr), Vivi Nefertari (Charithra Chandran), Sir Crocodile (Joe Manganiello), y Brogy (Brendan Murray), entre otros.

Asimismo, regresan Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero (Usopp) y Taz Skylar (Sanji).

La temporada explorará la saga de Arabasta, enfrentando a los protagonistas contra la organización criminal Baroque Works y presentando nuevos aliados y enemigos.

Además, Netflix anunció que la producción de la tercera temporada comenzará a finales de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El primer avance destaca la fidelidad al manga de Eiichiro Oda, con un diseño de Chopper que ha sido especialmente elogiado por su calidad visual.

Aunque no se ha especificado una fecha exacta de estreno, Netflix promete más anuncios en el futuro.

Los fanáticos pueden esperar una experiencia épica con nuevos desafíos y momentos memorables en la Grand Line.

