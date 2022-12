Revista Time anuncia la mejor canción del año en el mundo

La canción 'Titi me preguntó' no sólo se posicionó en la lista de las mejores canciones de 2022, sino que ocupó el primer lugar de todo el mundo.

La revista 'Time' ya escogió la mejor canción del mundo en 2022 y la rola viene de uno de los cantantes más exitosos de este año, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.



Y la ganadora es… ‘Titi me preguntó’ del álbum ‘Un verano sin ti’ del reggaetonero.





''Un verano sin ti' es una colección impecable de arriba a abajo, y ‘Tití me preguntó’ es su joya de la corona: una lata de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y se enrolla con fuerza', comentó la revista 'Time'.



La canción no sólo se posicionó en la lista de las mejores canciones de 2022, sino que ocupó el primer lugar de todo el mundo, según el medio.



Desde hace cuatro años el jurado había aplicado la regla de no incluir al mismo artista entre las categorías de álbum y canciones top del año, pero contó que esta vez hicieron la excepción.



“Tuvimos que romper la tradición por Bad Bunny, que aterriza en la parte superior de nuestras listas de álbumes y canciones. Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz en todas sus formas, a través de hábiles versos rápidos y cantos fangosos; hace que incluso sus jadeos suenen sexys”, argumenta el jurado en la revista.



De acuerdo con Time, ‘Titi me preguntó’ destaca por su “pura brillantez sonora”, que inicia interpretando a un playboy despreocupado que tiene “muchas novias”, cuando realmente esto sólo termina siendo un escudo para ocultar su sensibilidad. Esto último se devela cuando canta: “Yo quisiera enamorar pero no puedo... sorry, yo no confió, ni en mí mismo confió”.



Además, esta canción rompió récord al colocarse en el top 10 de 13 países.



Cabe señalar que Bad Bunny ha hecho historia al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa en ganar el premio VMA de MTV a artista del año, además de encabezar la lista de nominados a los Latin Grammy de 2022.