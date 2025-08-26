Robbie Williams enfrenta demanda por autoría del éxito 'Angels'

Después de 25 años del lanzamiento de Angels, Robbie Williams enfrenta una demanda que pone en duda que él haya escrito la canción que catapultó su carrera como solista.

Ray Heffernan, un compositor originario de Dublín, demandó al cantante en el Reino Unido y en Alemania, alegando que fue él quien escribió el tema y que Williams se la compró antes de que se convirtiera en un éxito.

Amparado en una ley europea conocida como cláusula superventas, el supuesto verdadero autor reclama una compensación, pues la norma permite a los autores solicitar un porcentaje de las ganancias si una obra que vendieron por poco dinero se vuelve un éxito.

Heffernan exige el 33% de las ganancias futuras de Angels, que ya supera los 650 millones de reproducciones en Spotify.

