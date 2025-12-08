Podcast
Confirma_Rosalia_fechas_y_precios_de_su_LUX_Tour_2026_en_Mexico_74f8c90d01
Escena

Anuncia Rosalía costos de su LUX Tour 2026 en México

Los fans tendrán fases especiales de compra y opciones VIP para vivir la gira con beneficios exclusivos; revisa horarios y precios antes de elegir tus boletos.

  • 08
  • Diciembre
    2025

El regreso de Rosalía a los escenarios mexicanos ya es un hecho, y su LUX Tour 2026 promete convertirse en uno de los eventos más anticipados del próximo año. Tras confirmar una nueva etapa de presentaciones internacionales, la cantante incluyó a Guadalajara, Monterrey y CDMX dentro de su ruta, generando una gran movilización entre quienes buscan asegurar sus boletos desde los primeros minutos de venta.

La gira contempla cuatro conciertos distribuidos en recintos de alto prestigio: el 15 de agosto en Guadalajara, el 19 de agosto en la Arena Monterrey, y dos funciones programadas para el 24 y 26 de agosto en CDMX. Con este anuncio, miles de fans comenzaron a prepararse para las etapas de compra y la disponibilidad por sección.

¿Cómo será el proceso de compra para los conciertos de Rosalía?

¿Cuáles son los precios del concierto de Rosalía en Monterrey.jpg

La primera fase se destinará exclusivamente a los seguidores registrados en la página oficial de la artista, quienes podrán participar en la venta especial el 9 de diciembre a las 9:00 horas. Este mecanismo permitirá a los fans anticiparse al resto del público general y seleccionar lugares preferenciales.

Después de ese filtro inicial, se llevará a cabo una preventa el 10 de diciembre a las 11:00 horas. Finalmente, la venta general comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 horas, sin restricciones bancarias ni necesidad de registro previo, lo que abrirá el concierto a todo público.

Precios oficiales para el concierto de Rosalía en Monterrey

La Arena Monterrey ya publicó el desglose de precios para la fecha del 19 de agosto de 2026, donde destacan múltiples áreas con diferentes rangos. En la parte más cercana al escenario, Cancha VIP tendrá un costo de $4,490, mientras que secciones como Oro, Coke Studio, Megacable y otras zonas patrocinadas se ubican en $4,234.

Opciones intermedias como Barrera y Súper Palco se ofrecerán en $3,364. En cuanto a zonas generales, la Cancha General tendrá un precio de $2,498, y localidades como Butaca, DISCAP y Preferente se moverán entre los $2,486 y $1,482. Para quienes buscan la alternativa más económica, Luneta estará en $1,004 y Balcón en $850.

Cuando_inicia_la_venta_de_boletos_para_Rosalia_en_Mexico.jpg

La gira también contempla paquetes VIP con experiencias especiales para el público, aunque por ahora no se han detallado los beneficios incluidos ni sus precios finales. Aun así, la expectativa se mantiene alta entre quienes buscan una vivencia más cercana a la artista.


Etiquetas:
