Sabrina Carpenter conquista el Billboard 200 con su nuevo álbum

Sabrina Carpenter ha conquistado el Billboard 200 con su álbum Man’s Best Friend, que debutó en el número 1 en la lista fechada para el 13 de septiembre

Sabrina Carpenter ha conquistado el Billboard 200 con su álbum Man’s Best Friend, que debutó en el número 1 en la lista fechada para el 13 de septiembre de 2025. 

Este logro marca su segundo álbum consecutivo en la cima de la clasificación, siguiendo a Short n' Sweet de 2024, que también pasó cuatro semanas en el top.

El álbum generó 366,000 unidades equivalentes de álbum en su primera semana de seguimiento (que terminó el 4 de septiembre), de las cuales 224,000 fueron ventas puras.

Esto representa el debut más grande para un álbum de una artista femenina en 2025 hasta la fecha, superando los 219,000 de Mayhem de Lady Gaga, y el tercer mejor debut general del año.

Además, acumuló más de 184 millones de streams on-demand, estableciendo un récord para el debut de streaming más grande de una mujer en 2025 y el mejor streaming semanal en la carrera de Sabrina. 

Man’s Best Friend, lanzado el 29 de agosto de 2025 a través de Island Records y producido por Jack Antonoff y John Ryan, incluye 12 pistas con influencias de pop y country, explorando temas de corazones rotos con un toque juguetón e irónico.

Fue precedido por los sencillos "Manchild" (que debutó en el #1 del Hot 100, su segundo #1 tras "Please Please Please") y "Tears".

Como bono, Sabrina sorprendió a los fans con la pista extra "Such a Funny Way", disponible en su sitio web. 

Este éxito también se extiende internacionalmente: en el Reino Unido, debutó en el #1 con más de 85,000 unidades, el mayor debut de un álbum de una artista internacional en 2025.

Además, alcanzó el #1 en diez países, incluyendo Alemania y Australia.

Es el primer álbum de una mujer en liderar el Billboard 200 en cinco meses, desde Eternal Sunshine de Ariana Grande en abril. 


