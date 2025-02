Shakira confirma concierto en Lima tras ser dada de alta

Shakira anunció este lunes que realizará su segundo concierto en Lima como parte de su gira latinoamericana luego de suspender una presentación el domingo tras una dolencia abdominal que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

En su cuenta de Instagram, Shakira publicó una historia donde indicó que el concierto se llevará a cabo a las 20:15 horas en el Estadio Nacional de la capital peruana y que las puertas al público estarán abiertas desde las 16:00 horas. No se dio información adicional en otras cuentas oficiales de la cantante colombiana.

Más temprano Shakira agradeció a sus seguidores “por sus mensajes de cariño”. “Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma", dijo en su cuenta de X, antes Twitter.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!!

Los quiero con el alma.



Thank you all for your loving messages. You give me so much strength!! I love you with all my heart.