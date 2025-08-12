Cerrar X
Escena

Shakira realiza la gira latina más grande del año

La gira de Shakira ya es la más grande en la música latina de 2025, con 22 shows agotados en Norteamérica y más de $215 millones de dólares recaudados

  • 12
  • Agosto
    2025

La cantante colombiana Shakira logró, al promediar agosto, la gira latina más grande del 2025 con Las mujeres ya no lloran World Tour, tras encadenar 22 conciertos con todas las entradas vendidas en Norteamérica, según informó Sony Music Latin.

La gira mundial inició en febrero en Latinoamérica y siguió en mayo por Norteamérica, regiones en las que ha vendido 2.5 millones de entradas y ha recaudado 215 millones de dólares hasta el momento.

Con ello, la barranquillera ocupa el segundo puesto en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, en el que figura solo por detrás de la banda británica Coldplay, lo que ya posiciona su gira como la más grande en la categoría latina.

En su primera gira por estadios, la cantautora colgó el cartel de ‘sold out’ en los 22 conciertos de Estados Unidos y Canadá.


