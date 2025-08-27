Cerrar X
Escena

Shakira sorprende al público de la CDMX al invitar a Danna Paola

Shakira electrizó a la Ciudad de México al invitar a la cantante mexicana Danna Paola a interpretar juntas su exitoso tema 'Soltera'

  • 27
  • Agosto
    2025

Shakira electrizó a la Ciudad de México durante su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" este martes 26 de agosto, al invitar a la cantante mexicana Danna Paola a interpretar juntas su exitoso tema "Soltera". 

El inesperado dúo enloqueció a la multitud, marcando un punto culminante del concierto.

Shakira elogió a Danna, destacando su apoyo desde el inicio de la canción.

“Tú estuviste ahí, al inicio de todo esto con Soltera, apoyándome, y eso jamás lo olvidaré. Te quiero, Danna”, le dedicó la colombiana, mientras los asistentes grababan el momento que ya se volvió video viral.

La actuación, parte de la carrera récord de Shakira en México, se convirtió en un momento viral, celebrado por su muestra de empoderamiento y camaradería.

La cantante colombiana dio inicio a su concierto en la Ciudad de México con los acordes de “La fuerte”, marcando un tono de empoderamiento y sororidad que definió la noche. 

“Es mi casa, qué lindo estar aquí, en esta segunda vuelta en un país que amo tanto. Gracias por todo lo que me dan, se lo merecen todo, esta loba se reencuentra con su manada mexicana, porque esta noche y siempre somos uno”, expresó antes de interpretar “Inevitable”, desatando la euforia del público.

El repertorio incluyó éxitos recientes como “Te felicito”, “La bicicleta” y “Monotonía”, junto a clásicos que han marcado generaciones, como “La tortura”, “Ojos Así”, “Pies descalzos” y “Las de la intuición”.

Los asistentes, luciendo las icónicas pelucas moradas del tour, vibraron con cada canción.

Un momento destacado fue el homenaje a México con “Ciega, sordomuda”, acompañada por el Mariachi Gama 1000, que provocó ovaciones y gritos de “¡Shakira, hermana, ya eres mexicana!”. 

El clímax llegó con “Waka Waka”, que convirtió el estadio en un carnaval, y “Ojos Así”, con su fusión de ritmos árabes y latinos, sello distintivo de la artista.

 


