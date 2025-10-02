Stephen King es el autor más vetado en escuelas de Estados Unidos

Un nuevo informe sobre la prohibición de libros en las escuelas de Estados Unidos señala que Stephen King es el autor más propenso a ser censurado y el país está dividido entre estados que restringen activamente obras y aquellos que intentan limitar o eliminar las prohibiciones.

El informe de PEN America, “Banned in the USA” (Prohibido en Estados Unidos), publicado el miércoles, rastrea más de 6,800 casos de libros retirados temporal o permanentemente para el año escolar 2024-2025. La nueva cifra es inferior a más de 10,000 en 2023-24, pero aún muy por encima de los niveles de hace unos años, cuando PEN ni siquiera veía la necesidad de compilar un informe.

Aproximadamente el 80% de esas prohibiciones se originaron en solo tres estados que han promulgado, o intentado promulgar, leyes que exigen la eliminación de libros considerados objetables: Florida, Texas y Tennessee. Mientras tanto, PEN encontró pocos o ningún caso de retiradas en varios estados más, con Illinois, Maryland y Nueva Jersey, entre aquellos con leyes que limitan la autoridad de las bibliotecas escolares y públicas para retirar libros.

Kasey Meehan, directora del programa Libertad para Leer de PEN y autora del informe del miércoles, afirma: "Es cada vez más una historia de dos países. Y no es solo una historia de estados rojos y estados azules. En Florida, no todos los distritos escolares respondieron a los llamados para prohibir libros. Puedes encontrar diferencias de un condado a otro".

Los libros de King fueron censurados 206 veces, según PEN, con "Carrie" y "The Stand" entre las 87 de sus obras afectadas. La obra más prohibida de cualquier autor fue el clásico distópico de los años 60 de Anthony Burgess, “A Clockwork Orange” ("Naranja mecánica"), para el cual PEN encontró 23 retiradas. Otros libros y autores que enfrentan restricciones extensas incluyen "Sold" de Patricia McCormick, "Forever" de Judy Blume y "Breathless" de Jennifer Niven, y numerosas obras de Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

Las razones citadas a menudo para retirar un libro incluyen temas LGBTQ+, representaciones de raza y pasajes con violencia o violencia sexual. Una tendencia continua que PEN encuentra que solo se ha intensificado: miles de libros fueron retirados de los estantes en anticipación a la presión comunitaria, política o legal en lugar de en respuesta a una amenaza directa.

El informe dice: "Esto funciona como una forma de 'obedecer por adelantado', arraigada en el miedo o simplemente en el deseo de evitar temas que podrían considerarse controvertidos".

El informe de PEN llega en medio de esfuerzos de censura en curso no solo de estados y activistas conservadores, sino también del gobierno federal. El Departamento de Educación puso fin a una iniciativa de la administración Biden para investigar la legalidad de las prohibiciones y ha calificado todo el asunto como un "engaño". Las cifras de PEN incluyen la eliminación por parte del Departamento de Defensa de cientos de libros de las bibliotecas escolares K-12 para familias militares como parte de una campaña general contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) y el pensamiento "antiamericano".

En Florida, donde más de 2,000 libros fueron prohibidos o restringidos, un puñado de condados fue responsable de muchas de las retiradas de King: decenas fueron retiradas el año pasado como parte de una revisión para determinar si cumplían con las leyes estatales.

Meehan dice: "Sus libros a menudo se retiran de los estantes cuando se apuntan títulos 'para adultos' o libros con 'contenido sexual' para su eliminación; estas prohibiciones eliminan abrumadoramente el contenido LGBTQ+ y libros sobre raza, racismo y personas de color, pero también afectan títulos como los libros de Stephen King. Algunos distritos, al ser demasiado cautelosos o temerosos de castigos, barrerán tan ampliamente que terminan eliminando el acceso a Stephen King también".

La metodología de PEN difiere de la de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA por sus siglas en inglés), que también emite informes anuales sobre prohibiciones y desafíos. Las cifras de PEN son mucho más altas, en parte porque la organización de libre expresión cuenta cualquier libro retirado o restringido por cualquier período de tiempo, mientras que la ALA solo cuenta las retiradas o restricciones permanentes.

Ambas organizaciones han reconocido que, debido a que dependen en gran medida de informes de medios e información que reciben directamente, sus cifras están lejos de ser exhaustivas. Stephana Ferrell, directora de Investigación e Información del Proyecto Libertad para Leer de Florida, escribió en un correo electrónico esta semana que las prohibiciones totales son "probablemente mucho más altas" que en el análisis instantáneo de PEN, basado en las solicitudes de registros públicos en curso del Proyecto.

El informe de PEN no incluye datos de prohibiciones de Ohio, Oklahoma, Arkansas y otros estados "rojos" porque los investigadores no pudieron encontrar documentación adecuada. Meehan añade que PEN tampoco conoce el impacto total de las leyes estatales.

Meehan dice: "Se ha vuelto cada vez más difícil cuantificar el alcance de la crisis de prohibición de libros. En un estado donde se aprueba una ley de prohibición, no tenemos los datos para saber si cada escuela en ese estado tuvo los libros afectados. Nuestros datos son un instantáneo. Es lo que pudimos recopilar a través de lo que se informa públicamente o en sitios web o lo que los periodistas han descubierto".

Comentarios