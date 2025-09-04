Cerrar X
Escena

Anuncian estreno de 'Frankenstein' para octubre 2025

El Festival Internacional de Cine de Morelia estrenará en octubre 'Frankenstein', la esperada película de Guillermo del Toro

  04
  Septiembre
    2025

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) será el escenario elegido por Guillermo del Toro para presentar por primera vez su más reciente película: "Frankenstein".

La adaptación del clásico de Mary Shelley tendrá su debut mundial en una gala dentro de la vigésimo tercera edición del certamen, que se celebrará del 10 al 19 de octubre en Michoacán.

Un sueño cumplido para el cineasta mexicano

Del Toro, ganador del Óscar y referente del cine fantástico, trabajó durante años en llevar a la pantalla grande su visión personal de la obra literaria.

El proyecto también contará con un estreno limitado en cines alrededor del mundo. En México llegará a cartelera el 23 de octubre, mientras que su estreno global en streaming está programado para el 7 de noviembre.

Un elenco de talla internacional

La cinta está protagonizada por Oscar Isaac como Victor Frankenstein y Jacob Elordi en el papel de la criatura. El reparto lo completan Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz.

Cabe señalar que la película apuesta por una estética gótica y romántica, con un sello visual cargado de misterio y simbolismo.

Con esta inclusión, el FICM refuerza su prestigio como vitrina internacional del cine de autor. Daniela Michel, directora del festival, confirmó que Guillermo del Toro no podrá asistir a la edición 2025, pero aseguró que su película será una de las más destacadas de la programación.

Además del estreno de "Frankenstein", el FICM contará con la presencia de figuras como la actriz y directora Juliette Binoche y el cineasta iraní Jafar Panahi, reciente ganador de la Palma de Oro en Cannes con "It Was Just an Accident".


Comentarios

Etiquetas:
